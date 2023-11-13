«Не хотел видеть ваши слезы». 48-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Константину было 48 лет. В зону СВО он ушел добровольцем 25 августа этого года. Дома его остались ждать четверо детей, внучка и супруга.
Он до последнего нам не говорил, что уходит добровольцем. Узнали только накануне вечером перед отправкой. Это было большой неожиданностью. Спрашивали его: «Почему ты ничего не сказал? Мы бы тебя отговорили. Там же опасно». Но он ответил: «Не хотел видеть ваши слезы», — поделилась с TagilCity.ru сестра Константина.
Она вспоминает его, как доброго и веселого человека, любящего свою семью и родных:
Нас пятеро братьев и сестер. Мы все очень дружные. Костя всегда нянчился с нами младшими. Всегда был улыбчивым, всех нас любил. На каждый день рождения мамы заказывал ей цветы курьером. И детей своих обожал, и супругу.
В военкомате семье Константина Демакова сообщили, что погиб он 3 ноября. Прощание с бойцом пройдет 14 ноября в 12.30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на Челюскинцев, 47.