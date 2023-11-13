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Многодетный отец из Нижнего Тагила погиб на СВО

«Не хотел видеть ваши слезы». 48-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО

13 ноября 2023, 09:15
Фото: tagilcity.ru

Многодетный отец из Нижнего Тагила погиб на СВО

Многодетный отец из Нижнего Тагила Константин Демаков при выполнении воинского долга погиб в зоне спецоперации. Похороны бойца пройдут 14 ноября.

Константину было 48 лет. В зону СВО он ушел добровольцем 25 августа этого года. Дома его остались ждать четверо детей, внучка и супруга.

Он до последнего нам не говорил, что уходит добровольцем. Узнали только накануне вечером перед отправкой. Это было большой неожиданностью. Спрашивали его: «Почему ты ничего не сказал? Мы бы тебя отговорили. Там же опасно». Но он ответил: «Не хотел видеть ваши слезы», — поделилась с TagilCity.ru сестра Константина.
Погибший на СВО Константин ДемаковПогибший на СВО Константин Демаков
Погибший на СВО Константин Демаков
Фото: tagilcity.ru

Она вспоминает его, как доброго и веселого человека, любящего свою семью и родных:

Нас пятеро братьев и сестер. Мы все очень дружные. Костя всегда нянчился с нами младшими. Всегда был улыбчивым, всех нас любил. На каждый день рождения мамы заказывал ей цветы курьером. И детей своих обожал, и супругу.

В военкомате семье Константина Демакова сообщили, что погиб он 3 ноября. Прощание с бойцом пройдет 14 ноября в 12.30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на Челюскинцев, 47.

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