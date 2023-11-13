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Published Сегодня, 08:07

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Под Екатеринбургом злоумышленники пытались поджечь шкафы на ж/д путях

Неизвестные попытались воспрепятствовать работе поездов под Екатеринбургом

13 ноября 2023, 08:07
Фото: 1MI

Под Екатеринбургом злоумышленники пытались поджечь шкафы на ж/д путях

В поселке Монетный в Березовском городском округе Свердловской области злоумышленники попытались поджечь оборудование рядом с путями, по которым ходят пассажирские поезда. Поджигателей разыскивают.

Это произошло в ночь с 12 на 13 ноября. Неизвестные попытались поджечь шкаф РЖД, чтобы нарушить железнодорожный транспорт. В настоящий момент в Монетном работают сотрудники правоохранительных органов, сообщается в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».

Всех, кому что-то известно об этом ЧП, просят позвонить по телефонам: 8 (34369) 3-40-75 (доб. 4) или в ОМВД по номеру 8 (34369) 4-75-00. В администрации Монетного подтвердили информацию о поджоге.

Ранее сообщалось, что 69-летняя женщина в Асбесте планировала поджечь военкомат по просьбе мошенников.

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#Происшествия#Поджог#РЖД#Березовский#Поезда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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