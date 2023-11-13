Неизвестные попытались воспрепятствовать работе поездов под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Это произошло в ночь с 12 на 13 ноября. Неизвестные попытались поджечь шкаф РЖД, чтобы нарушить железнодорожный транспорт. В настоящий момент в Монетном работают сотрудники правоохранительных органов, сообщается в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО».
Всех, кому что-то известно об этом ЧП, просят позвонить по телефонам: 8 (34369) 3-40-75 (доб. 4) или в ОМВД по номеру 8 (34369) 4-75-00. В администрации Монетного подтвердили информацию о поджоге.
Ранее сообщалось, что 69-летняя женщина в Асбесте планировала поджечь военкомат по просьбе мошенников.