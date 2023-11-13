Опубликована деловая программа третьего Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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Updated Сегодня, 17:44
В дополнение к другим событиям в рамках конгресса пройдет выставка современных российских технологий. Здесь развернут свои экспозиции ведущие университеты страны, государственные и частные компании, которые занимаются наукоемкими технологиями. Также здесь представят научные интерактивные пространства, в частности центр одаренных детей Ивановской области «Солярис». На его базе ивановские молодые ученые основали научно-просветительский и образовательный проект СЛОН, сообщает nashgorod.ru.
Особенное событие конгресса — выставка «Аллея регионов», которая расскажет о научном потенциале субъектов РФ. Выставка будет организована в рамках реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.
Еще одним событием станет проведение этапов «Кубка РТК» — соревнования молодых инженеров, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных условиях. Мероприятие пройдет на стенде Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК).
Как и в предыдущие годы, в дни проведения конгресса будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых». Дополнят выставку экспозиции лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса.
Конгресс молодых ученых — основное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет ведущих ученых из разных регионов России, научных и образовательных организаций, представителей органов власти, индустриальных партнеров, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников, в том числе из других стран.
Одним из организаторов мероприятия выступает Фонд Росконгресс.
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конгресса.
Детальная информация о мероприятиях представлена на сайте конгресс.наука.рф.
Регистрация СМИ для участия в конгрессе продлится до 18 ноября 2023 года.