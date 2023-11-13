Опубликована деловая программа третьего Конгресса молодых ученых

В дополнение к другим событиям в рамках конгресса пройдет выставка современных российских технологий. Здесь развернут свои экспозиции ведущие университеты страны, государственные и частные компании, которые занимаются наукоемкими технологиями. Также здесь представят научные интерактивные пространства, в частности центр одаренных детей Ивановской области «Солярис». На его базе ивановские молодые ученые основали научно-просветительский и образовательный проект СЛОН, сообщает nashgorod.ru.