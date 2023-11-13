Парковка закрыта на центральной площади Екатеринбурга. Причиной стал ледовый городок

В центре площади будет поставлена елка с диаметром от 30 метров. На ветках расположатся не менее 55 неоновых игрушек. А вокруг елки будет сделан шатер из гирлянд протяженностью в 500 метров. Как будет выглядеть готовый ледовый городок показывал Алексей Орлов.