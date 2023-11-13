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Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закрыта на два месяца

Парковка закрыта на центральной площади Екатеринбурга. Причиной стал ледовый городок

13 ноября 2023, 07:18
Фото: 1MI

Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге закрыта на два месяца

На площади 1905 года в Екатеринбурге на 2 месяца закрыли парковку. Уже с 13 ноября на территории площади планируется начать возведение ледового городка.

Пока отсутствуют лед и снег рабочие будут возводить основу для горки и других элементов. Лед будут привозить из поселка Северка. Парковка же откроется только 21 января. Об этом говорится в постановлении главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Напомним, ледовый городок в Екатеринбурге начнет свою работу 29 декабря. Закрыть его планируется 14 января. На возведение выделено 24,2 миллиона рублей. В текущем году темой стали сказки Александра Пушкина.

В центре площади будет поставлена елка с диаметром от 30 метров. На ветках расположатся не менее 55 неоновых игрушек. А вокруг елки будет сделан шатер из гирлянд протяженностью в 500 метров. Как будет выглядеть готовый ледовый городок показывал Алексей Орлов.

Массовые гуляния в ледовом городке Екатеринбурга начнутся 29 декабря
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#Транспорт#Строительство#Ледовый городок#Парковка#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Автомобили
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