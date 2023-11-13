Парковка закрыта на центральной площади Екатеринбурга. Причиной стал ледовый городок

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Пока отсутствуют лед и снег рабочие будут возводить основу для горки и других элементов. Лед будут привозить из поселка Северка. Парковка же откроется только 21 января. Об этом говорится в постановлении главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
Напомним, ледовый городок в Екатеринбурге начнет свою работу 29 декабря. Закрыть его планируется 14 января. На возведение выделено 24,2 миллиона рублей. В текущем году темой стали сказки Александра Пушкина.
В центре площади будет поставлена елка с диаметром от 30 метров. На ветках расположатся не менее 55 неоновых игрушек. А вокруг елки будет сделан шатер из гирлянд протяженностью в 500 метров. Как будет выглядеть готовый ледовый городок показывал Алексей Орлов.