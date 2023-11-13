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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Нижнем Тагиле в обновленном здании общества инвалидов прошел День именинника

Первое мероприятие после ремонта прошло в обществе инвалидов в Нижнем Тагиле

13 ноября 2023, 09:23
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в обновленном здании общества инвалидов прошел День именинника

Первое большое мероприятие прошло в обновленном помещении общества инвалидов в Нижнем Тагиле. Ремонт проводился по причине потопа.

Праздник открыл председатель организации Игорь Постоногов. Он поздравил детей с Днем рождения, пожелал им здоровья и хорошего настроения. После этого стартовала развлекательная программа.

Дети и взрослые приняли участие в различных спортивных, музыкальных и развивающих конкурсах. А за разгадывание загадок ребятам вручали сладкие призы.

Также для присутствующих артисты зачитали стихи, сообщили в Нижнетагильском обществе инвалидов.

Фото: Нижнетагильское ДРО ВОИ (Т. Рогозина)

Пока дети пили чай, родители успели поучаствовать в конкурсе «Поймай удачу». Победительницей стала мама Миши Новоселова. Каждому имениннику после окончания мероприятия были вручены подарки.

Напомним, 10 ноября в Нижнем Тагиле прошел предпремьерный показ фильма, посвященного истокам российского вида единоборств — «Легенда о самбо».

#Свободное время#Нижний Тагил#Праздник#Мероприятие#Ирина Кирилова
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