Первое мероприятие после ремонта прошло в обществе инвалидов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Праздник открыл председатель организации Игорь Постоногов. Он поздравил детей с Днем рождения, пожелал им здоровья и хорошего настроения. После этого стартовала развлекательная программа.
Дети и взрослые приняли участие в различных спортивных, музыкальных и развивающих конкурсах. А за разгадывание загадок ребятам вручали сладкие призы.
Также для присутствующих артисты зачитали стихи, сообщили в Нижнетагильском обществе инвалидов.
Пока дети пили чай, родители успели поучаствовать в конкурсе «Поймай удачу». Победительницей стала мама Миши Новоселова. Каждому имениннику после окончания мероприятия были вручены подарки.
Напомним, 10 ноября в Нижнем Тагиле прошел предпремьерный показ фильма, посвященного истокам российского вида единоборств — «Легенда о самбо».