Поезд снес иномарку на ж/д переезде в Екатеринбурге

Известно, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый переезд на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с локомотивом пассажирской электрички. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.



В результате пострадал водитель иномарки, в настоящий момент ему оказывается вся необходимая помощь. Машина получила повреждения. Железнодорожный состав уехал. Его разыскивают. Представители ГИБДД проводят проверку.