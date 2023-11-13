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Поезд снес иномарку на ж/д переезде в Екатеринбурге

Поезд снес иномарку на ж/д переезде в Екатеринбурге

13 ноября 2023, 10:57
Фото: 1MI

Поезд снес иномарку на ж/д переезде в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на железнодорожном переезде произошло ДТП. Это случилось 13 ноября примерно в 12:00 на регулируемом переезде на улице Монтажников.

Известно, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый переезд на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с локомотивом пассажирской электрички. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В результате пострадал водитель иномарки, в настоящий момент ему оказывается вся необходимая помощь. Машина получила повреждения. Железнодорожный состав уехал. Его разыскивают. Представители ГИБДД проводят проверку.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель КАМАЗа насмерть сбил 82-летнего пешехода. Дедушка переходил дорогу не по пешеходному переходу.

Пожилой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
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#ДТП#ГИБДД#КАМАЗ#Локомотив#Volkswagen#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Железнодорожный переезд
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