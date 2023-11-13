Поезд снес иномарку на ж/д переезде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Известно, что водитель автомобиля Volkswagen выехал на регулируемый переезд на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с локомотивом пассажирской электрички. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
В результате пострадал водитель иномарки, в настоящий момент ему оказывается вся необходимая помощь. Машина получила повреждения. Железнодорожный состав уехал. Его разыскивают. Представители ГИБДД проводят проверку.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель КАМАЗа насмерть сбил 82-летнего пешехода. Дедушка переходил дорогу не по пешеходному переходу.