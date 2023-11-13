Попались под руку: толпа мужчин избила битами подростков в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В квартиру, где находились мужчины, кто-то распылил газовый баллончик. Свердловчане выбежали на улицу в поисках того, кто это сделал. Увидев школьников, мужчины решили, что это совершили они и набросились на ребят, пишет Е1.
Двум школьникам досталось битами по голове, одному в живот. Четвертому подростку нападавшие не успели нанести повреждения. По словам мамы одного из пострадавших, мимо проезжавший автомобилист заметил, что взрослые мужики бьют подростков и вмешался в ситуацию.
Сейчас в полиции проводится проверка по факту случившегося. Детей пригласили на опознание. От посещений уроков в школе мальчиков освободили по состоянию их здоровья.
Напомним, в октябре 2023 года в свердловском селе Кашино подросток избил битой своих ровесников за то, что они толкнули в снег его брата. Полиция его задержала и заключила под стражу.