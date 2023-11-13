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Четырех подростков избила битами толпа мужчин в Верхней Пышме

Попались под руку: толпа мужчин избила битами подростков в Верхней Пышме

13 ноября 2023, 16:19
Фото: 1MI

Четырех подростков избила битами толпа мужчин в Верхней Пышме

В Верхней Пышме толпа мужчина набросилась с битами на четверых школьников. Инцидент произошел 11 ноября 2023 года.

В квартиру, где находились мужчины, кто-то распылил газовый баллончик. Свердловчане выбежали на улицу в поисках того, кто это сделал. Увидев школьников, мужчины решили, что это совершили они и набросились на ребят, пишет Е1.

Двум школьникам досталось битами по голове, одному в живот. Четвертому подростку нападавшие не успели нанести повреждения. По словам мамы одного из пострадавших, мимо проезжавший автомобилист заметил, что взрослые мужики бьют подростков и вмешался в ситуацию.

Сейчас в полиции проводится проверка по факту случившегося. Детей пригласили на опознание. От посещений уроков в школе мальчиков освободили по состоянию их здоровья.

Напомним, в октябре 2023 года в свердловском селе Кашино подросток избил битой своих ровесников за то, что они толкнули в снег его брата. Полиция его задержала и заключила под стражу.

Подросток в Свердловской области арестован за избиение школьников битой
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