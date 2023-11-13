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6-летняя девочка умерла в больнице после ДТП на Режевском тракте

Пострадавшая в ДТП 6-летняя девочка скончалась в больнице Свердловской области

13 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI

6-летняя девочка умерла в больнице после ДТП на Режевском тракте

В Свердловской области скончалась шестилетняя девочка, которая пострадала в дорожной аварии на Режевском тракте.

В клинике девочке провели операцию, однако спасти ее не удалось. По словам знакомой ее семьи, у ребенка в результате аварии были серьезная травма головы, разрыв селезенки, кишечника и желудка, а также ушибы, пишет Е1.

Состояние старшей девочки стало лучше, а бабушку из больницы уже выписали.

Напомним, 2 ноября 2023 года на Режевском тракте водитель Hyundai Solaris врезался в автомобиль этой же марки и погиб. Также в аварии скончался пассажир, ехавший вместе с виновником аварии.

В другой иномарке находились женщина и двое девочек 6 и 10 лет. Все они пострадали. С полученными травмами их отвезли в больницу.

Двое погибли, трое пострадали: два автомобиля столкнулись на Режевском тракте
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