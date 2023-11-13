Пострадавшая в ДТП 6-летняя девочка скончалась в больнице Свердловской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В клинике девочке провели операцию, однако спасти ее не удалось. По словам знакомой ее семьи, у ребенка в результате аварии были серьезная травма головы, разрыв селезенки, кишечника и желудка, а также ушибы, пишет Е1.
Состояние старшей девочки стало лучше, а бабушку из больницы уже выписали.
Напомним, 2 ноября 2023 года на Режевском тракте водитель Hyundai Solaris врезался в автомобиль этой же марки и погиб. Также в аварии скончался пассажир, ехавший вместе с виновником аварии.
В другой иномарке находились женщина и двое девочек 6 и 10 лет. Все они пострадали. С полученными травмами их отвезли в больницу.