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Пожилой водитель сбил пешехода в Нижнем Тагиле

Пожилой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

13 ноября 2023, 05:56
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Пожилой водитель сбил пешехода в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 84-летний водитель Skoda Yeti сбил на пешеходном переходе 24-летнего молодого человека. ДТП произошло на улице Верхняя Черепанова вечером 13 ноября 2023 года.

Водитель ехал в крайнем ряду в сторону улицы Космонавтов. В какой-то момент на пешеходный переход вышел молодой человек. Мужчина экстренно затормозил, однако столкновение все равно произошло, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

С полученными травмами молодой человек был доставлен в больницу. Водитель прошел медосвидетельствование, в момент инцидента он был трезвый. В 2023 году к административной ответственности мужчина не привлекался.

Напомним, 31 октября 2023 года в Нижнем Тагиле пожилой мужчина, управлявший иномаркой, сбил мужчину на пешеходном переходе. По словам водителя, пострадавший неожиданно появился на проезжей части.

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