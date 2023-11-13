Пожилой водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:59
Водитель ехал в крайнем ряду в сторону улицы Космонавтов. В какой-то момент на пешеходный переход вышел молодой человек. Мужчина экстренно затормозил, однако столкновение все равно произошло, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
С полученными травмами молодой человек был доставлен в больницу. Водитель прошел медосвидетельствование, в момент инцидента он был трезвый. В 2023 году к административной ответственности мужчина не привлекался.
Напомним, 31 октября 2023 года в Нижнем Тагиле пожилой мужчина, управлявший иномаркой, сбил мужчину на пешеходном переходе. По словам водителя, пострадавший неожиданно появился на проезжей части.