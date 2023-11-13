Самозапись к врачу: какие специалисты работают в ДГБ Нижнего Тагила

К врачам «узкого» профиля, принимающим в поликлиниках детской городской больницы (невролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, нефролог, травматолог-ортопед, инфекционист), запись возможна через колл-центр или регистратуру поликлиники по месту прикрепления пациента. Получить талончик на прием можно по направлению любого специалиста медучреждения. Так, участковый врач по медицинским показаниям может назначить лечение, направить пациента на госпитализацию или на консультацию к врачу нужного профиля.