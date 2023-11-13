Самозапись к врачу: какие специалисты работают в ДГБ Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Список доступных для самозаписи в Нижнем Тагиле специалистов (при наличии их в медицинской организации):
1. Терапевт участковый,
2. Врач общей практики,
3. Хирург,
4. Офтальмолог,
5. Оториноларинголог (ЛОР),
6. Акушер-гинеколог,
7. Психиатр-нарколог (врач-психиатр-нарколог участковый),
8. Фтизиатр,
9. Стоматолог,
10. Стоматолог-терапевт,
11. Педиатр участковый,
12. Детский хирург,
13. Стоматолог детский,
14. Врач-психиатр детский,
15. врач-психиатр подростковый.
Перечень врачей в медицинских учреждениях города может отличаться в зависимости от профиля деятельности организации. Например, в детской городской больнице нет таких специалистов, как врач-терапевт, врач общей практики, психиатр-нарколог, фтизиатр, стоматолог, стоматолог-терапевт, врач-психиатр детский, врач-психиатр подростковый.
К врачам «узкого» профиля, принимающим в поликлиниках детской городской больницы (невролог, аллерголог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, нефролог, травматолог-ортопед, инфекционист), запись возможна через колл-центр или регистратуру поликлиники по месту прикрепления пациента. Получить талончик на прием можно по направлению любого специалиста медучреждения. Так, участковый врач по медицинским показаниям может назначить лечение, направить пациента на госпитализацию или на консультацию к врачу нужного профиля.
При отсутствии свободных талонов в регистратуре или колл-центре, пациента могут поставить в лист ожидания. По факту записи с родителями (законными представителями) свяжутся по телефону, а также сообщат дату и время приема. Телефон колл-центра детской городской больницы 8 (3435) 37-81-82 (график работы с 7:30 до 19:00 в будние дни).
Через колл-центр или регистратуру по месту прикрепления детей доступны талоны и к немедицинским специалистам, например, к логопеду или психологу.
Внедряется новая система записи на прием, прозрачная и доступная, обновили региональный портал Свердловской области registratura96.ru. В группе Детской городской больницы Нижнего Тагила (социальная сеть ВК) появилось удобное мини-приложение для доступа на госуслуги. Сейчас идет настройка сервисов, поэтому возможны временные технические неполадки, — рассказал главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Получить талон на прием можно для себя, ребенка или даже для другого человека. Во время процедуры самозаписи необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале, а также быть прикрепленным к выбранному медицинскому учреждению.