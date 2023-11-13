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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:38

Школьники из Нижнего тагила стали победителями соревнование по судомоделированию

Школьники из Нижнего Тагила вернулись с победой с соревнований по судомоделированию

13 ноября 2023, 10:36
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Школьники из Нижнего тагила стали победителями соревнование по судомоделированию

Школьники из Нижнего Тагила стали победителями всероссийских соревнований по судомоделированию. Мероприятие проходило в Томске.

Трое спортсменов Нижнего Тагила со Станции юных техников представляли сборную Свердловской области. Всего в соревновании участвовали 74 детских и 56 взрослых моделей, сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В детском зачете до 19 лет детская сборная заняла первое командное место. При этом Петр Антропович стал трижды победителем, Дима Чирьев победил в двух классах моделей, а педагог Станции юных техников Алексей Паньшин занял второе и третье место среди спортсменов.

Напомним, школьники из Нижнего Тагила вошли в число победителей на конкурсе «Меня оценят в XXI веке». Они были на очном туре в Москве. Это был Всероссийский конкурс. На нем участники представляли научно-исследовательские и творческие работы.

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#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Победа#Ирина Кирилова
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