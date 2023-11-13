Школьники из Нижнего Тагила вернулись с победой с соревнований по судомоделированию

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Трое спортсменов Нижнего Тагила со Станции юных техников представляли сборную Свердловской области. Всего в соревновании участвовали 74 детских и 56 взрослых моделей, сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.
В детском зачете до 19 лет детская сборная заняла первое командное место. При этом Петр Антропович стал трижды победителем, Дима Чирьев победил в двух классах моделей, а педагог Станции юных техников Алексей Паньшин занял второе и третье место среди спортсменов.
Напомним, школьники из Нижнего Тагила вошли в число победителей на конкурсе «Меня оценят в XXI веке». Они были на очном туре в Москве. Это был Всероссийский конкурс. На нем участники представляли научно-исследовательские и творческие работы.