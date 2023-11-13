Скандальную «могильную» плиту с картой города переделали в Екатеринбурге

Напомним, гранитная карта с районами Екатеринбурга появилась на городской набережной 22 октября. Однако у горожан новый постамент вызвал недоумение. Дело в том, что на нем были неверно указаны границы Академического района. Также внешне работа напоминала «могильную плиту». Некоторые даже приносили цветы.