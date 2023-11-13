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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Скандальную гранитную плиту в Екатеринбурге представили в новом варианте

Скандальную «могильную» плиту с картой города переделали в Екатеринбурге

13 ноября 2023, 09:35
Фото: Ура.ру

Скандальную гранитную плиту в Екатеринбурге представили в новом варианте

Скандальную гранитную плиту с картой Екатеринбурга, которую горожане приняли за могильную, обновили.

Теперь у нее появилось название и указание текущего года. Разместили ее на набережной городского пруда, пишет Ура.ру. Это окончательная версия постамента, утвержденная главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Фото: Ура.ру

Напомним, гранитная карта с районами Екатеринбурга появилась на городской набережной 22 октября. Однако у горожан новый постамент вызвал недоумение. Дело в том, что на нем были неверно указаны границы Академического района. Также внешне работа напоминала «могильную плиту». Некоторые даже приносили цветы.

#Общество#Оформление#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Постамент#Карта города
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