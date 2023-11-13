Скандальную «могильную» плиту с картой города переделали в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Теперь у нее появилось название и указание текущего года. Разместили ее на набережной городского пруда, пишет Ура.ру. Это окончательная версия постамента, утвержденная главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.
Напомним, гранитная карта с районами Екатеринбурга появилась на городской набережной 22 октября. Однако у горожан новый постамент вызвал недоумение. Дело в том, что на нем были неверно указаны границы Академического района. Также внешне работа напоминала «могильную плиту». Некоторые даже приносили цветы.