Срочник погиб в Свердловской области при загадочных обстоятельствах

По словам отца Артема, сын не боялся службы. В Елани при распределении его и нескольких человек оставили в части, так как им требовались те, кто разбирается в программировании. Далее в течение нескольких месяцев молодые люди занимались больше офисной работой. У них было организовано питание и им можно было свободно передвигаться, а также им не нужно было участвовать в стрельбах, что не нравилось остальным служащим.