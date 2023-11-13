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Солдат-срочник найден мертвым в Свердловской области

Срочник погиб в Свердловской области при загадочных обстоятельствах

13 ноября 2023, 05:04
Фото: 1MI

Солдат-срочник найден мертвым в Свердловской области

В воинской части в Елани Свердловской области был найден мертвым солдат срочной службы Артем Булатов. Ему было 22 года.

Инцидент случился 4 ноября. Молодой человек был найден мертвым. Официальной версией является суицид. Однако родители в это не верят.

Артем родился и вырос в деревне Каинкуль в Челябинской области. В последние годы он работал и учился в Екатеринбурге. По словам родителей, сын был отличником и мечтал о гражданской авиации. Однако туда его не взяли из-за кисты в носу. В итоге молодой человек поступил на бюджет в УрФУ на техническую специальность.

В Екатеринбурге Артем жил самостоятельно. Он прошел по программе обмена студентами в США. Когда началась спецоперация, программа была свернута. Однако от мечты молодой человек не отказался. Он стал больше работать и копил деньги. Из-за пропусков его отчислили из института.

Весной 2023 года Артему позвонили из военкомата и сообщили о призыве. Уже в июне его забрали.

По словам отца Артема, сын не боялся службы. В Елани при распределении его и нескольких человек оставили в части, так как им требовались те, кто разбирается в программировании. Далее в течение нескольких месяцев молодые люди занимались больше офисной работой. У них было организовано питание и им можно было свободно передвигаться, а также им не нужно было участвовать в стрельбах, что не нравилось остальным служащим.

Предпосылок к трагедии, по словам отца, не было. Артем планировал после дембеля восстановиться в институте и окончить учебу. Однако 2 месяца назад молодой человек перестал общаться с родителями. В начале осени он заявил, что у него много работы. Общался только с лучшим другом и иногда присылал видео, где показывал, что ему хорошо. В день случившегося парни общались и шутили.

4 ноября Артем работал в кабинете. Вечером была запланирована уборка в части. Через несколько часов после последнего сообщения молодой человек был найден на плацу под окнами штаба.

Родители уверены, что сын не мог покончить с собой. Они отмечают, что камеры наблюдения в тот день не работали и считают это странным. Командир части, добавили родители, не стал с ними общаться, пишет Е1.

Напомним, осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации в Еланском гарнизоне погибли несколько призывников. Один из мобилизованных умер после драки в части.

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#Происшествия#Свердловская область#Смерть#ЧП#Солдат#Военные#18+#Ирина Кирилова#Инцидент#Елань
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