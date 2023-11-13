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Медики Свердловской области не могут выявить новый штамм COVID-19

Свердловские медики не могут выявить новый штамм COVID-19

13 ноября 2023, 08:42
Фото: Midjourney

Медики Свердловской области не могут выявить новый штамм COVID-19

Новый штамм коронавируса «Пирола» не могут выявить врачи Свердловской области. Дело в том, что в медучреждениях региона нет реагентов для его выявления.

Когда эти реагенты появятся в больницах, пока неизвестно. Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в региональном Минздраве.

На данный момент всех пациентов с COVID-19 лечат по классической схеме, которую применяют при лечении других штаммов, — добавил источник.

В региональном Минздраве добавили, что в настоящее время заболевшим проводится иммунохроматографический анализ и ПЦР. Типирование проводит только Роспотребнадзор.

Напомним, что первые случаи заражения штаммом «Пирола» выявили во Франции в августе 2023 года, а уже в ноябре она была замечена в России. Летальных исходов от данного штамма не было.

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#Здоровье#Роспотребнадзор#Минздрав#Медики#COVID-19#Штамм#Дарья Сорокина
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