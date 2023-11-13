Свердловские медики не могут выявить новый штамм COVID-19

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Когда эти реагенты появятся в больницах, пока неизвестно. Об этом сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в региональном Минздраве.
На данный момент всех пациентов с COVID-19 лечат по классической схеме, которую применяют при лечении других штаммов, — добавил источник.
В региональном Минздраве добавили, что в настоящее время заболевшим проводится иммунохроматографический анализ и ПЦР. Типирование проводит только Роспотребнадзор.
Напомним, что первые случаи заражения штаммом «Пирола» выявили во Франции в августе 2023 года, а уже в ноябре она была замечена в России. Летальных исходов от данного штамма не было.