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Published Сегодня, 19:03

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Updated Сегодня, 19:03

Тревел-блогер назвала оптимальную комплектация автомобиля для путешествий по РФ

13 ноября 2023, 19:03
По мнению тревел-блогера Наталии Ансталь, в длительные путешествия лучше отправляться в трейлере, однако для поездок по РФ он не подойдет, поскольку в стране мало кемпов, где можно их заряжать.

В интервью журналистам NEWS.ru эксперт отметила, что лучшими машинами для езды по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы, а для путешествий по городам — универсалы и вместительные седаны. Но если предстоит длительная поездка, но лучшим выбором станут минивэны, добавила она.

Ансталь уточнила, что в длительных путешествиях на автомобиле важную роль играет комфорт и объемный багажник, куда можно поместить палатки для ночлега. При этом транспортное средство должно быть просторным, чтобы в нем было комфортно спать. Также оно должно быть оборудовано кондиционером, работающим на охлаждение или обогрев, в зависимости от климатических условий.

«Иногда водители меняются: муж и жена, например, поэтому должно быть место, где водитель может выспаться. Если едет много людей, а машина маленькая, то никому не удастся нормально выспаться, отдохнуть», — пояснила Ансталь.

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