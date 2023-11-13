Тревел-блогер назвала оптимальную комплектация автомобиля для путешествий по РФ

Ансталь уточнила, что в длительных путешествиях на автомобиле важную роль играет комфорт и объемный багажник, куда можно поместить палатки для ночлега. При этом транспортное средство должно быть просторным, чтобы в нем было комфортно спать. Также оно должно быть оборудовано кондиционером, работающим на охлаждение или обогрев, в зависимости от климатических условий.