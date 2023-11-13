Тревел-блогер назвала оптимальную комплектация автомобиля для путешествий по РФ

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
В интервью журналистам NEWS.ru эксперт отметила, что лучшими машинами для езды по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы, а для путешествий по городам — универсалы и вместительные седаны. Но если предстоит длительная поездка, но лучшим выбором станут минивэны, добавила она.
Ансталь уточнила, что в длительных путешествиях на автомобиле важную роль играет комфорт и объемный багажник, куда можно поместить палатки для ночлега. При этом транспортное средство должно быть просторным, чтобы в нем было комфортно спать. Также оно должно быть оборудовано кондиционером, работающим на охлаждение или обогрев, в зависимости от климатических условий.
«Иногда водители меняются: муж и жена, например, поэтому должно быть место, где водитель может выспаться. Если едет много людей, а машина маленькая, то никому не удастся нормально выспаться, отдохнуть», — пояснила Ансталь.