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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Количество несчастных случаев в пожаре в Нижнем Тагиле и ГГО выросло за неделю

Трое человек погибли и двое пострадали в пожарах в Нижнем Тагиле за неделю

13 ноября 2023, 14:05
Фото: Midjourney

Количество несчастных случаев в пожаре в Нижнем Тагиле и ГГО выросло за неделю

Трое человек погибли и двое пострадали во время пожара в Нижнем Тагиле и ГГО за прошедшую неделю.

Пожары нередко возникают из-за того, что люди находятся в алкогольном опьянении и нарушают правила пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу.

Гибель людей во время пожаров случается из-за отсутствия противопожарных знаний и умений. Самая распространенная причина несчастных случаев — горожане остаются в сильно задымленном здании, спасая нужные вещи или родственников.

При этом общее количество пожаров в Нижнем Тагиле в 2023 году уменьшилось более, чем на 19% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году.

Напомним, 11 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле женщина в Дзержинском районе пострадала во время пожара, который вспыхнул у нее в квартире.

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