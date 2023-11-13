Трое человек погибли и двое пострадали в пожарах в Нижнем Тагиле за неделю

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Пожары нередко возникают из-за того, что люди находятся в алкогольном опьянении и нарушают правила пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу.
Гибель людей во время пожаров случается из-за отсутствия противопожарных знаний и умений. Самая распространенная причина несчастных случаев — горожане остаются в сильно задымленном здании, спасая нужные вещи или родственников.
При этом общее количество пожаров в Нижнем Тагиле в 2023 году уменьшилось более, чем на 19% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году.
Напомним, 11 ноября 2023 года в Нижнем Тагиле женщина в Дзержинском районе пострадала во время пожара, который вспыхнул у нее в квартире.