Угрюмые великаны, заброшенная ГЭС и тайна голубого озера: куда поехать на Кузбассе

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Журнал о жизни на Кузбассе sibdepo.ru поделился интересными местами для туристов. Одной из таких локаций является Кара-Чумышский мраморный карьер в Прокопьевском округе. Ближайшие населенные пункты — поселки Артышта и Трудармейский. Дорога к карьеру от основной трассы является удобной и подходит для любого автомобиля. Это место известно с 1950-х годов и считается самым крупным месторождением мрамора в Кузбассе. Карьер имеет необычную геометрию — он выглядит как перевернутая пирамида с высокими ступенями. Внутри высокие мраморные стены создают впечатление огромной художественной галереи. Место очень популярно у фотографов.
Следующей остановкой нашего путешествия будет Беловский округ, где расположены старые известковые печи. Эти четыре огромные кирпичные башни стоят на въезде в поселок Щебзавод. Они использовались для обжига известняка, добытого на соседнем карьере, и получения извести. Сегодня печи заброшены и некоторые начали разрушаться. Входы внутрь завалены и заполнены мусором, но в одну из печей все еще можно забраться, если не бояться угрюмого виду этого великана. Внутри создается специфическая атмосфера, где холодные стены слишком близко, а свет неба выше головы помогает избежать чувства закрытости. Рядом с печами видны два полуразрушенных здания — бывшая канализационно-насосная станция и, возможно, что-то вроде АБК.
Затем мы приезжаем в Гурьевский округ, где проходит кузбасская часть Салаирского кряжа — низкогорная возвышенность протяженностью около 300 км. Здесь ровная местность сменяется холмами, некоторые из которых могут быть искусственными. В прошлом на долине реки Ур было обнаружено курганное поле с 32 древними захоронениями времен позднего железного века. Но мы не проводим археологические исследования, а просто наслаждаемся красотой поверхности. Например, на склонах можно увидеть интересные скальные выходы, которые являются отличной фотографической точкой: невысоко, безопасно и красиво.