Угрюмые великаны, заброшенная ГЭС и тайна голубого озера: куда поехать на Кузбассе

Следующей остановкой нашего путешествия будет Беловский округ, где расположены старые известковые печи. Эти четыре огромные кирпичные башни стоят на въезде в поселок Щебзавод. Они использовались для обжига известняка, добытого на соседнем карьере, и получения извести. Сегодня печи заброшены и некоторые начали разрушаться. Входы внутрь завалены и заполнены мусором, но в одну из печей все еще можно забраться, если не бояться угрюмого виду этого великана. Внутри создается специфическая атмосфера, где холодные стены слишком близко, а свет неба выше головы помогает избежать чувства закрытости. Рядом с печами видны два полуразрушенных здания — бывшая канализационно-насосная станция и, возможно, что-то вроде АБК.