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В Екатеринбурге скончался чиновник по развитию транспорта

В Екатеринбурге скончался чиновник, который отвечал за развитие транспорта

13 ноября 2023, 04:27
Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге скончался чиновник по развитию транспорта

В Екатеринбурге не стало 45-летнего чиновника Евгения Селеткова, который занимался развитием транспортной сферы города. Он скончался вследствие продолжительной болезни.

Селетков окончил УрГТУ, после чего стал работать в Комитете по транспорту и связи. В конце нулевых он стал директором МУП «Центр организации движения», а с 2014 года он работал замдиректора.

Кроме того, Селетков принимал участие в развитии современных транспортных технологий. Чиновник внедрял меры по росту пропускной способности улично-дорожной сети, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации города также отметили, что Селетков был уважаемым человеком среди своих коллег.

Напомним, в Екатеринбурге неожиданно умер 36-летний педагог и дирижер Денис Лонговой. По словам коллег, он был отличным профессионалом в своем деле.

Известный педагог-дирижер Денис Лонговой внезапно умер в Екатеринбурге
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