В Екатеринбурге скончался чиновник, который отвечал за развитие транспорта

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Селетков окончил УрГТУ, после чего стал работать в Комитете по транспорту и связи. В конце нулевых он стал директором МУП «Центр организации движения», а с 2014 года он работал замдиректора.
Кроме того, Селетков принимал участие в развитии современных транспортных технологий. Чиновник внедрял меры по росту пропускной способности улично-дорожной сети, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В администрации города также отметили, что Селетков был уважаемым человеком среди своих коллег.
Напомним, в Екатеринбурге неожиданно умер 36-летний педагог и дирижер Денис Лонговой. По словам коллег, он был отличным профессионалом в своем деле.