В ГИБДД предупредили свердловчан об опасностях на заснеженных трассах

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В настоящее время обильно выпадают осадки. Особенно это заметно в северной части региона. Сложная дорожная обстановка наблюдается в таких городах, как Серов, Ивдель, Североуральск.
Призываем водителей к аккуратному вождению в зимних условиях и особой бдительности. Во время управления автомобилем учитывайте состояние проезжей части и видимости, избегайте рискованных маневров, — предупредили инспекторы ГАИ.
Напомним, что и ранее сообщалось, что на дорогах региона вероятен гололед. Пик влияния антициклона в области достигнет ночью 13 ноября. Температура воздуха будет держаться на отметке ниже нуля градусов.