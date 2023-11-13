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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Сотрудники ГИБДД предупреждают свердловчан об ухудшении погодных условий

В ГИБДД предупредили свердловчан об опасностях на заснеженных трассах

13 ноября 2023, 07:23
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД предупреждают свердловчан об ухудшении погодных условий

Автомобилистов Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий, в связи с чем дорожная обстановка осложнена.

В настоящее время обильно выпадают осадки. Особенно это заметно в северной части региона. Сложная дорожная обстановка наблюдается в таких городах, как Серов, Ивдель, Североуральск.

Призываем водителей к аккуратному вождению в зимних условиях и особой бдительности. Во время управления автомобилем учитывайте состояние проезжей части и видимости, избегайте рискованных маневров, — предупредили инспекторы ГАИ.

Напомним, что и ранее сообщалось, что на дорогах региона вероятен гололед. Пик влияния антициклона в области достигнет ночью 13 ноября. Температура воздуха будет держаться на отметке ниже нуля градусов.

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#Транспорт#Свердловская область#Безопасность#ГИБДД#Снег#Осадки#Погода#Гололед#Водители#Дороги#Автомобилисты#Антициклон#Дарья Сорокина
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