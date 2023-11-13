tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В объективе убийцы: чем теперь занимается Лошагин, а Нижний Тагил потерял бойца

В объективе убийцы: чем теперь занимается Лошагин, а Нижний Тагил потерял бойца

13 ноября 2023, 16:31
Фото: Midjourney
Чем занимается на свободе Лошагин после колонии за убийство жены. 48-летний тагильчанин погиб на СВО. Экоитоги недели. На привокзальной площади начали укладывать асфальт, а ГИБДД предупреждает об опасности заснеженных трасс: самое важное, что произошло 13 ноября в Нижнем Тагиле.

Прошел год, как Дмитрий Лошагин вышел из колонии, и десять лет, как он убил свою жену. Во время тюремного заключения Лошагин освоил профессию резчика по дереву. На свободе он продолжил заниматься фотографией. Этим же он зарабатывал и до убийства супруги. Среди его моделей — семейные пары и просто девушки модельной внешности.

Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
Узнать подробнее

Четверо детей, внучка и супруга из Нижнего Тагила ждали домой Константина Демакова. Многодетный отец и глава семьи уехал добровольцев на СВО и там погиб. О решении отправится в зону спецоперации он до последнего момента не рассказывал своим домашним. Семья Константина узнала об этом накануне отъезда. Тагильчанину было 48 лет.

«Не хотел видеть ваши слезы». 48-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО
Узнать подробнее

Экоитоги проверки на ЕВРАЗ НТМК за всю прошедшую неделю. Предложение мэра посадить в городе новые деревья и все главные экологические события Нижнего Тагила — в репортаже TagilCity.ru.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: нарушение ЕВРАЗ НТМК и вырубка старых деревьев
Узнать подробнее

Ремонт асфальтового покрытия у здания железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле продолжается. На прошлой неделе был снят старый асфальт. Сегодня, 13 ноября, работники МУП «Тагилдорстрой» занимались покрытием территории свежим, судя по всему, верхним слоем асфальта.

Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Автомобилистов Свердловской области предупредили о возможных ухудшениях походных условий. В регионе на данный момент обильно выпадают осадки. Трассы покрыты снегом, что сильно усложняет передвижение. В ГИБДД напоминают, как жизненно важно соблюдать ПДД всегда, а в таких условиях — особенно.

В ГИБДД предупредили свердловчан об опасностях на заснеженных трассах
Узнать подробнее
#Транспорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Операция на Украине#Свердловская область#Работа#Безопасность#ГИБДД#ЕВРАЗ НТМК#Убийство#Фотография#Семья#Ремонт#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Фотограф#Муп#МУП Тагилдорстрой#Ремонт дороги#Вокзал#Похороны#Уралхимпласт#Прощание#Росприроднадзор#Боец#Доброволец#СВО#Спецоперация#ЕВРАЗ#Артем Карнаухов#Вырубка деревьев
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: нарушение ЕВРАЗ НТМК и вырубка старых деревьев
Сегодня, 06:40
Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга
10 ноября, 04:00
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
Сегодня, 07:40
Патриархат влиятельных персон в Екатеринбурге: почему в ТОП-100 только 9 женщин?
10 ноября, 04:15
Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:02
Жители Нижнего Тагила могут пожаловаться на плохую работу такси
Сегодня, 08:24