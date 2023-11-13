В объективе убийцы: чем теперь занимается Лошагин, а Нижний Тагил потерял бойца

Прошел год, как Дмитрий Лошагин вышел из колонии, и десять лет, как он убил свою жену. Во время тюремного заключения Лошагин освоил профессию резчика по дереву. На свободе он продолжил заниматься фотографией. Этим же он зарабатывал и до убийства супруги. Среди его моделей — семейные пары и просто девушки модельной внешности.