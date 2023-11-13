В объективе убийцы: чем теперь занимается Лошагин, а Нижний Тагил потерял бойца

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Published Сегодня, 16:31
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Прошел год, как Дмитрий Лошагин вышел из колонии, и десять лет, как он убил свою жену. Во время тюремного заключения Лошагин освоил профессию резчика по дереву. На свободе он продолжил заниматься фотографией. Этим же он зарабатывал и до убийства супруги. Среди его моделей — семейные пары и просто девушки модельной внешности.
Четверо детей, внучка и супруга из Нижнего Тагила ждали домой Константина Демакова. Многодетный отец и глава семьи уехал добровольцев на СВО и там погиб. О решении отправится в зону спецоперации он до последнего момента не рассказывал своим домашним. Семья Константина узнала об этом накануне отъезда. Тагильчанину было 48 лет.
Экоитоги проверки на ЕВРАЗ НТМК за всю прошедшую неделю. Предложение мэра посадить в городе новые деревья и все главные экологические события Нижнего Тагила — в репортаже TagilCity.ru.
Ремонт асфальтового покрытия у здания железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле продолжается. На прошлой неделе был снят старый асфальт. Сегодня, 13 ноября, работники МУП «Тагилдорстрой» занимались покрытием территории свежим, судя по всему, верхним слоем асфальта.
Автомобилистов Свердловской области предупредили о возможных ухудшениях походных условий. В регионе на данный момент обильно выпадают осадки. Трассы покрыты снегом, что сильно усложняет передвижение. В ГИБДД напоминают, как жизненно важно соблюдать ПДД всегда, а в таких условиях — особенно.