В России могут увеличить маткапитал почти до 1,5 миллиона

Отмечается, что коэффициент рождаемости в 2022 году составлял 1,42, по прогнозам экспертов, в 2024-м он будет снижен до 1,32. Парламентарии полагают, что в таких обстоятельствах, нужно поощрять не только рождаемость, но и многодетность.