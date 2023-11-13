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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Госдуме предлагают увеличить маткапитал до 1,5 миллиона

В России могут увеличить маткапитал почти до 1,5 миллиона

13 ноября 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Госдуме предлагают увеличить маткапитал до 1,5 миллиона

В Госдуме планируют предусмотреть прогрессию маткапитала в проекте бюджета.

Инициативу высказал депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее в обеих палатах парламента прошли масштабные слушания на эту тему.

По словам инициаторов, лучшая мера для того, чтобы улучшить рождаемость в России — предусмотреть расширение выплат в проекте федерального бюджета. Инициативой предлагается повысить маткапитал на второго ребенка до 933 тысяч рублей, на третьего — до 1,4 млн рублей.

Отмечается, что коэффициент рождаемости в 2022 году составлял 1,42, по прогнозам экспертов, в 2024-м он будет снижен до 1,32. Парламентарии полагают, что в таких обстоятельствах, нужно поощрять не только рождаемость, но и многодетность.

Предлагается также расширять льготы для многодетных семей — вводить механизм, при котором государство погашает часть жилищного кредита с появлением каждого нового ребенка.

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#Политика#Рождаемость#Госдума#Федеральный бюджет#Льготы#Многодетность#Дарья Сорокина#Маткапитал
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