В России могут увеличить маткапитал почти до 1,5 миллиона

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Инициативу высказал депутат Госдумы Сергей Миронов. Ранее в обеих палатах парламента прошли масштабные слушания на эту тему.
По словам инициаторов, лучшая мера для того, чтобы улучшить рождаемость в России — предусмотреть расширение выплат в проекте федерального бюджета. Инициативой предлагается повысить маткапитал на второго ребенка до 933 тысяч рублей, на третьего — до 1,4 млн рублей.
Отмечается, что коэффициент рождаемости в 2022 году составлял 1,42, по прогнозам экспертов, в 2024-м он будет снижен до 1,32. Парламентарии полагают, что в таких обстоятельствах, нужно поощрять не только рождаемость, но и многодетность.
Предлагается также расширять льготы для многодетных семей — вводить механизм, при котором государство погашает часть жилищного кредита с появлением каждого нового ребенка.