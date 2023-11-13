Водитель автомобиля насмерть сбил велосипедиста на дублере Сибирского тракта

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:43
Молодой человек, ехавший за рулем автомобиля, наехал на велосипедиста, который двигался навстречу, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате произошедшего велосипедист скончался на месте аварии. Известно, что он был одет в темную одежду.
Напомним, 11 ноября 2023 года на трассе Артемовский — Арамашево мужчина, управлявший иномаркой, врезался в автомобиль ВАЗ, который ехал навстречу. Водитель ВАЗа погиб. Другого водителю, получившему повреждения, отвезли в больницу.