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Велосипедист погиб в ДТП на дублере Сибирского тракта

Водитель автомобиля насмерть сбил велосипедиста на дублере Сибирского тракта

13 ноября 2023, 03:43
Фото: 1MI

Велосипедист погиб в ДТП на дублере Сибирского тракта

26-летний водитель Mazda сбил 50-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. ДТП произошло на дублере Сибирского тракта около поселка Прохладный.

Молодой человек, ехавший за рулем автомобиля, наехал на велосипедиста, который двигался навстречу, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Видео: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"

В результате произошедшего велосипедист скончался на месте аварии. Известно, что он был одет в темную одежду.

Напомним, 11 ноября 2023 года на трассе Артемовский — Арамашево мужчина, управлявший иномаркой, врезался в автомобиль ВАЗ, который ехал навстречу. Водитель ВАЗа погиб. Другого водителю, получившему повреждения, отвезли в больницу.

Водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе Артемовский — Арамашево
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