Война за кадры: в Нижнем Тагиле появится собственный ВУЗ для подготовки специалистов

Новый вуз может появиться в Нижнем Тагиле для привлечения кадров в город

В Нижнем Тагиле серьезный дефицит кадров на предприятиях города. Об этом Владислав Пинаев рассказал во время встречи с представителями СМИ. Кроме того, мэр отметил, что недостаток специалистов наблюдается не только на заводах, но и в других сферах деятельности.