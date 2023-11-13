Война за кадры: в Нижнем Тагиле появится собственный ВУЗ для подготовки специалистов

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В связи с отсутствием достаточного количества квалифицированных работников в Нижнем Тагиле, компании вынуждены перекупать кадры друг у друга. Владислав Пинаев обсудил возможные пути решения этой проблемы.
Сегодня идет жесточайшая борьба за кадры. Поскольку у всех, начиная с малых предприятий, недостаток квалифицированных кадров. Недостаток чувствуется при работе общественного транспорта, людей просто не хватает. Конечно же, на градообразующих предприятиях не хватает кадров. Нижний Тагила, как никакой другой город Российской Федерации, имеет концентрацию промышленных предприятий. Это ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзавод, химический завод «Планта», Уралхимпласт, Уральский полигон и многие, многие другие, — поделился с журналистами Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила.
По словам градоначальника, решить проблему с нехваткой кадров можно, на это уйдет не один год, но перспективы очевидны. Муниципалитет при поддержке губернатора Свердловской области планирует найти выход из сложной ситуации с помощью подготовки молодых специалистов в собственном ВУЗе, который в перспективе может появиться в Нижнем Тагиле.
Сегодня мы работаем над вопросом вернуть в Нижний Тагил высшее образование. С губернатором мы эту тему обсуждали. Два филиала у нас работают сегодня — это УРФО и РГППУ. Но филиал филиалом, а мнение у всех одно — городу нужен собственный ВУЗ. Без поддержки губернатора нам это сделать практически невозможно. Это крайне серьезная работа. В нее готовы уже включаться ЕВРАЗ и УВЗ. Все прекрасно понимают, что сегодня подготовка квалифицированных кадров именно в городе их присутствия — это первоочередная задача. Перспектива не на один год, возможно, на пять и более. Но, тем не менее, — подытожил Владислав Пинаев, градоначальник Нижнего Тагила.
Нехватка кадров на данный момент — это проблема всей Свердловской области. Эксперты уверены, что причина этого может быть в том, что многие, например, становятся самозанятыми или вообще уезжает в другие регионы, потому что там платят больше.