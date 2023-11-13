Врач-педиатр рассказала, какие осложнения могут возникнуть при затяжном насморке

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Обычно насморк проходит самостоятельно за 7-10 дней. Если симптомы сохраняются более 14 дней, это уже затяжной насморк. Признаки, на которые следует обратить внимание: появление корочек в носу, сухость и жжение слизистой, нарушение или потеря обоняния, заложенность носа, головная боль, усиливающаяся при наклоне вперед, а также наличие водянистых или вязких желтых выделений из носа. Возможно также ухудшение общего состояния.
Причины затяжного насморка могут быть разными. Существует несколько видов ринита, пишет ИА RuNews24.ru.
Первый вид — обычный или слизистый (катаральный) затяжной ринит. Это самый распространенный вид насморка, особенно у детей. Он может быть следствием недолеченного острого насморка и проявляться в виде атрофической или гипертрофической формы. При атрофическом рините наблюдаются сухость, боль и жжение слизистой, присутствие корочек в носу, которые могут вызывать кровотечение при удалении. Гипертрофический ринит характеризуется отеком слизистой носа, что приводит к заложенности, гнусавости, затруднению дыхания и периодическим головным болям.
Второй вид — аллергический затяжной ринит, который возникает из-за аллергической реакции на аллергены. Его симптомами являются обильные водянистые выделения, зуд глаз, слезотечение и частые чихания.
Третий вид — вазомоторный ринит, который чаще всего связан с нарушением тонуса сосудов слизистой носа. Различные раздражители могут вызвать их расширение, что приводит к отеку, затруднению дыхания и обильным водянистым выделениям. К этому виду относятся медикаментозный ринит (вызванный применением сосудосуживающих капель), гормональный ринит (например, у беременных или подростков), а также холодовой ринит.
Также есть затяжной насморк у грудных детей. В возрасте до трех месяцев у них может возникнуть физиологический насморк, связанный с узкими носовыми проходами. В этом случае слизь накапливается в носу, появляется «хрюканье». Такой насморк не требует лечения, достаточно промывать носовые проходы физиологическим раствором.
Затяжной насморк требует серьезного внимания. Он не пройдет сам по себе. Слизистая носа защищает организм от попадания различных инфекций. Нарушение этой функции может привести к присоединению инфекции и развитию осложнений. Несвоевременное лечение или неправильное использование сосудосуживающих средств может привести к хроническому насморку и развитию гайморита, фронтита, отита, бронхита, тонзиллита, трахеита или пневмонии. Чтобы этого избежать, важно своевременно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Если симптомы простуды сохраняются более 14 дней, стоит обратиться к оториноларингологу.