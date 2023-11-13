Врач-педиатр рассказала, какие осложнения могут возникнуть при затяжном насморке

Затяжной насморк требует серьезного внимания. Он не пройдет сам по себе. Слизистая носа защищает организм от попадания различных инфекций. Нарушение этой функции может привести к присоединению инфекции и развитию осложнений. Несвоевременное лечение или неправильное использование сосудосуживающих средств может привести к хроническому насморку и развитию гайморита, фронтита, отита, бронхита, тонзиллита, трахеита или пневмонии. Чтобы этого избежать, важно своевременно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Если симптомы простуды сохраняются более 14 дней, стоит обратиться к оториноларингологу.