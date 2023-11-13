Закладчице с кошкой в комбинезоне из Нижнего Тагила назначено 8,5 лет колонии

Закладчица с кошкой в комбинезоне отправлена в колонию Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле закладчицу с кошкой в комбинезоне отправили в колонию на 8,5 лет. Ранее она прятала наркотики в комбинезоне, где «роль» ребенка играла кошка.