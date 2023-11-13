Закладчице с кошкой в комбинезоне из Нижнего Тагила назначено 8,5 лет колонии

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
О том, что женщине вынесли вердикт, сообщает региональная прокуратура. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8,5 лет тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле транспортным полицейским удалось задержать двух женщин, распространяющих наркотики. Они создавали закладки под окнами в подъездах, маскируя наркотики под камни.