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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Закладчица с кошкой в комбинезоне отправлена в колонию Нижнего Тагила

Закладчице с кошкой в комбинезоне из Нижнего Тагила назначено 8,5 лет колонии

13 ноября 2023, 13:09
Фото: Midjourney

Закладчица с кошкой в комбинезоне отправлена в колонию Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле закладчицу с кошкой в комбинезоне отправили в колонию на 8,5 лет. Ранее она прятала наркотики в комбинезоне, где «роль» ребенка играла кошка.

О том, что женщине вынесли вердикт, сообщает региональная прокуратура. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8,5 лет тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле транспортным полицейским удалось задержать двух женщин, распространяющих наркотики. Они создавали закладки под окнами в подъездах, маскируя наркотики под камни.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Кошка#Криминал#Колония#Наркотики#18+#Дарья Сорокина
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