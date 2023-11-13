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Две закладчицы пойманы в Нижнем Тагиле

Закладчицы маскировали наркотики под камни в Нижнем Тагиле

13 ноября 2023, 07:47
Фото: Midjourney

Две закладчицы пойманы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле транспортным полицейским удалось задержать двух женщин, распространяющих наркотики. Они создавали так называемые закладки под окнами в подъездах.

Женщинам 35 и 36 лет. Таким образом он пытались заработать деньги, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО. Наркотики они забирали от неизвестного им человека. Общались с ним женщины через мессенджер.

В результате полицейские нашли в вещах закладчиц десятки свертков с запрещенными веществами. А дома у одной из задержанных были найдены и другие атрибуты для синтетики: весы для фасовки, ложка, пакеты, изолента и глина, которую использовали для маскировки закладок под камни.

Наркотики женщины распространяли по району Вагонка. Фото проделанной работы они отправляли своему «руководству». Изъяли у задержанных 7 граммов веществ. Возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК, сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Наркотики#18+#Закладки#Дарья Сорокина
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