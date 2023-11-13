Закладчицы маскировали наркотики под камни в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Женщинам 35 и 36 лет. Таким образом он пытались заработать деньги, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО. Наркотики они забирали от неизвестного им человека. Общались с ним женщины через мессенджер.
В результате полицейские нашли в вещах закладчиц десятки свертков с запрещенными веществами. А дома у одной из задержанных были найдены и другие атрибуты для синтетики: весы для фасовки, ложка, пакеты, изолента и глина, которую использовали для маскировки закладок под камни.
Наркотики женщины распространяли по району Вагонка. Фото проделанной работы они отправляли своему «руководству». Изъяли у задержанных 7 граммов веществ. Возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК, сейчас обе женщины находятся под подпиской о невыезде.