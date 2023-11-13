Закладчицы маскировали наркотики под камни в Нижнем Тагиле

В результате полицейские нашли в вещах закладчиц десятки свертков с запрещенными веществами. А дома у одной из задержанных были найдены и другие атрибуты для синтетики: весы для фасовки, ложка, пакеты, изолента и глина, которую использовали для маскировки закладок под камни.