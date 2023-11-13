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Жена погибшего в ДТП политика Североуральска умерла в больнице

Жена погибшего в ДТП спикера думы Североуральска скончалась в больнице

13 ноября 2023, 14:43
Фото: 1MI

Жена погибшего в ДТП политика Североуральска умерла в больнице

В Североуральске скончалась 50-летняя жена спикера гордумы Наталья Ильина, который погиб в дорожном происшествии. Женщина последние дни находилась в больнице.

Информацию о смерти Ильиной подтвердили глава Североуральска Светлана Миронова и депутат гордумы Ольга Коптяева. По словам Коптяевой, Ильина была добрым и светлым человеком.

Напомним, 7 ноября 2023 года на автодороге Серов — Ивдель произошла авария: водитель Lada врезался в иномарку Hyundai, в которой ехали спикер думы Виктор Ильин и его жена.

Мужчина погиб на месте ЧП. Его супругу в тяжелом состоянии привезли в больницу. Женщине сделали операцию в Екатеринбурге.

В Екатеринбург на вертолете в тяжелом состоянии доставлена жена председателя думы
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