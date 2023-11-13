Жена погибшего в ДТП спикера думы Североуральска скончалась в больнице

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Информацию о смерти Ильиной подтвердили глава Североуральска Светлана Миронова и депутат гордумы Ольга Коптяева. По словам Коптяевой, Ильина была добрым и светлым человеком.
Напомним, 7 ноября 2023 года на автодороге Серов — Ивдель произошла авария: водитель Lada врезался в иномарку Hyundai, в которой ехали спикер думы Виктор Ильин и его жена.
Мужчина погиб на месте ЧП. Его супругу в тяжелом состоянии привезли в больницу. Женщине сделали операцию в Екатеринбурге.