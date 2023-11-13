«Женись на мне!»: в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню на сцене

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Предложение девушка сделала вечером 10 ноября во время концерта исполнителя «Гусь», сообщает «КП-Екатеринбург».
Девушка вышла на сцену во время концерта артиста, зал ей аплодировал. В руках она держала букет.
Я ждала этого пять лет! Я не могу больше ждать. Женись на мне! — воскликнула девушка.
Из зрительного зала раздались овации. Молодой человек ответил согласием.
Ранее в Екатеринбурге пожарный сделал предложение своей возлюбленной, преодолев тысячу ступенек. Это произошло на забеге на небоскреб «Высоцкий».