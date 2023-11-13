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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

В Екатеринбурге девушка сделала предложение парню на концерте

«Женись на мне!»: в Екатеринбурге девушка сделала предложение парню на сцене

13 ноября 2023, 09:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге девушка сделала предложение парню на концерте

В Екатеринбурге девушка сделала предложение своему парню со сцены. Она сказала, что не может больше ждать — пара находилась в отношениях пять лет.

Предложение девушка сделала вечером 10 ноября во время концерта исполнителя «Гусь», сообщает «КП-Екатеринбург».

Девушка вышла на сцену во время концерта артиста, зал ей аплодировал. В руках она держала букет.

Я ждала этого пять лет! Я не могу больше ждать. Женись на мне! — воскликнула девушка.

Из зрительного зала раздались овации. Молодой человек ответил согласием.

Ранее в Екатеринбурге пожарный сделал предложение своей возлюбленной, преодолев тысячу ступенек. Это произошло на забеге на небоскреб «Высоцкий».

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#Общество#Свадьба#Концерт#Предложение#Сцена#Отношения#Екатеринбург#Букет#Дарья Сорокина
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