Житель Первоуральска выступил в образе звезды 90-х в телешоу

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Андрей перевоплотился в образ звезды 90-х Андрея Губина. Молодой человек рассказал, что ему важно было попробовать что-то новое. Он хотел перевоплотиться в артиста, чей образ ему близок. Ранее в Андрея Губина артист не перевоплощался.
Я считаю, что я выступил хорошо, но всегда есть над чем работать, — добавил Андрей.
Также он признался, что не стремился победить на шоу. Более того, он даже не настраивал себя на победу. Он просто хотел поучаствовать в шоу и попробовать свои силы.
Ранее сообщалось, что кулинарный блогер из Екатеринбурга Анастасия Луконина победила на телешоу «Битва шефов» с ведущими Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым.