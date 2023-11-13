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Житель Первоуральска перевоплотился в звезду 90-х на шоу ТНТ

Житель Первоуральска выступил в образе звезды 90-х в телешоу

13 ноября 2023, 06:40
Фото: Телеканал ТНТ

Житель Первоуральска перевоплотился в звезду 90-х на шоу ТНТ

Житель Первоуральска Андрей Баринов поучаствовал в телевизионном шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Там люди переодеваются в разных исполнителей и, копируя их манеру, выступают на сцене.

Андрей перевоплотился в образ звезды 90-х Андрея Губина. Молодой человек рассказал, что ему важно было попробовать что-то новое. Он хотел перевоплотиться в артиста, чей образ ему близок. Ранее в Андрея Губина артист не перевоплощался.

Я считаю, что я выступил хорошо, но всегда есть над чем работать, — добавил Андрей.

Также он признался, что не стремился победить на шоу. Более того, он даже не настраивал себя на победу. Он просто хотел поучаствовать в шоу и попробовать свои силы.

Ранее сообщалось, что кулинарный блогер из Екатеринбурга Анастасия Луконина победила на телешоу «Битва шефов» с ведущими Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым.

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#Общество#Свободное время#Первоуральск#Шоу#Артист#ТНТ#Дарья Сорокина
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