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Мужчина напал на начальницу ПДН в Сухом Логе

Житель Сухого Лога напал с ножом на начальницу ПДН. Он не хотел отдавать дочь

13 ноября 2023, 10:22
Фото: 1MI

Мужчина напал на начальницу ПДН в Сухом Логе

Отец трехлетней девочки напал с ножом на начальницу ПДН, которая хотела забрать у него ребенка. Это произошло в Сухом Логе.

Чтобы остановить мужчину, пришлось выстрелить ему в ногу, пишет «Урал Мэш».

Известно, что агрессора зовут Александр. В тот день забрал дочку из садика, находясь в пьяном состоянии. Воспитателей это насторожило, но они все же отдали ребенка. А, когда девочку не привели утром в детский сад, то домой к Александру нагрянули комиссия и полиция.

Они застали мужчину выпивающим в компании друзей. Девочка находилась с ними рядом. Ребенка решили забрать оттуда, и тогда начальница ПДН взяла девочку на руки.

Однако отец тут же отреагировал — достал нож и подошел ближе. Начальница ПДН успела закричать. Это услышал сотрудник полиции, который выстрелил в ногу дебоширу. После мужчину госпитализировали в больницу.

Девочка теперь находится в социальном центре, ее водят в детсад. Раньше в ее воспитании мужчине помогала бабушка ребенка, но в основном девочка все время проводила с папой. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

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#Происшествия#Детский сад#Нож#Криминал#Комиссия#Нападение#Сухой Лог#Выстрел#Пьяное состояние#Дарья Сорокина
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