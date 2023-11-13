Житель Сухого Лога напал с ножом на начальницу ПДН. Он не хотел отдавать дочь

Известно, что агрессора зовут Александр. В тот день забрал дочку из садика, находясь в пьяном состоянии. Воспитателей это насторожило, но они все же отдали ребенка. А, когда девочку не привели утром в детский сад, то домой к Александру нагрянули комиссия и полиция.