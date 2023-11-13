Житель Сухого Лога напал с ножом на начальницу ПДН. Он не хотел отдавать дочь

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Чтобы остановить мужчину, пришлось выстрелить ему в ногу, пишет «Урал Мэш».
Известно, что агрессора зовут Александр. В тот день забрал дочку из садика, находясь в пьяном состоянии. Воспитателей это насторожило, но они все же отдали ребенка. А, когда девочку не привели утром в детский сад, то домой к Александру нагрянули комиссия и полиция.
Они застали мужчину выпивающим в компании друзей. Девочка находилась с ними рядом. Ребенка решили забрать оттуда, и тогда начальница ПДН взяла девочку на руки.
Однако отец тут же отреагировал — достал нож и подошел ближе. Начальница ПДН успела закричать. Это услышал сотрудник полиции, который выстрелил в ногу дебоширу. После мужчину госпитализировали в больницу.
Девочка теперь находится в социальном центре, ее водят в детсад. Раньше в ее воспитании мужчине помогала бабушка ребенка, но в основном девочка все время проводила с папой. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.