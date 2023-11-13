Жители Екатеринбурга будут ездить в метро по новому расписанию

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Так, с понедельника по пятницу первый поезд отправится со станции «Ботаническая» в 5:56, а последний в 0:04.
Со станции «Проспект Космонавтов» первый подземный транспорт поедет в 5:53, а последний в 0:02. Об этом сообщается в объявлении екатеринбургского метро.
При этом изменения в расписании коснутся только будних дней. В выходные метро будет ездить по прежнему графику.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге планируют сделать вход в метрополитен по биометрии. Также такой способ входа решили внедрить в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре.