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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Жители Свердловской области могут рассказать о плохой работе такси

Жители Нижнего Тагила могут пожаловаться на плохую работу такси

13 ноября 2023, 08:24
Фото: 1MI

Жители Свердловской области могут рассказать о плохой работе такси

Горячая линия по услугам такси и каршеринга начала свою работу в Свердловской области. Так, жители Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменска-Уральского и других городов смогут обратиться к специалистам и оставить свои жалобы.

Куда жаловаться на работу такси в Свердловской области?

Существует несколько способов отправки жалобы на работу такси в Свердловской области.

Первый способ — обращение в Роспотребнадзор с помощью электронной жалобы. Оставить ее можно по ссылке.

Второй вариант — позвонить на горячую линию. Так, например, с 13 по 24 ноября 2023 года в Роспотребнадзоре будут приниматься жалобы на такси и каршеринг.

Специалисты способны не только принять жалобу, но и в целом проконсультировать по услугам и различным вопросам.

Как пожаловаться на работу такси в Свердловской области?

Прежде всего, нужно знать, в какое время можно обратиться на горячую линию. Так, специалисты работают с 08:30 до 17:00 по будням. В зависимости от города проживания номера телефонов будут отличаться.

Фото: скриншот сайта Роспотребнадзора по Свердловской области

Обратиться к специалистам можно и по бесплатному номеру 8 800 555 49 43. Операторы работают круглосуточно и консультируют по тем же вопросам, а при необходимости направляют в территориальные органы.

Напомним, ранее два пенсионера из Нижнего Тагила — инвалид и ветеран педагогического труда — пожаловались на работу такси. Они заказали подачу такси на утро, но оно не приехало. В результате пара чуть не опоздала в Екатеринбург на плановую операцию.

#Общество#Первоуральск#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Свердловская область#Ревда#Жалоба#Такси#Горячая линия#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Роспотребназор
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