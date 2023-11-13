Жители Нижнего Тагила могут пожаловаться на плохую работу такси

Напомним, ранее два пенсионера из Нижнего Тагила — инвалид и ветеран педагогического труда — пожаловались на работу такси. Они заказали подачу такси на утро, но оно не приехало. В результате пара чуть не опоздала в Екатеринбург на плановую операцию.