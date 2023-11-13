Жители Нижнего Тагила могут пожаловаться на плохую работу такси

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Существует несколько способов отправки жалобы на работу такси в Свердловской области.
Первый способ — обращение в Роспотребнадзор с помощью электронной жалобы. Оставить ее можно по ссылке.
Второй вариант — позвонить на горячую линию. Так, например, с 13 по 24 ноября 2023 года в Роспотребнадзоре будут приниматься жалобы на такси и каршеринг.
Специалисты способны не только принять жалобу, но и в целом проконсультировать по услугам и различным вопросам.
Прежде всего, нужно знать, в какое время можно обратиться на горячую линию. Так, специалисты работают с 08:30 до 17:00 по будням. В зависимости от города проживания номера телефонов будут отличаться.
Обратиться к специалистам можно и по бесплатному номеру 8 800 555 49 43. Операторы работают круглосуточно и консультируют по тем же вопросам, а при необходимости направляют в территориальные органы.
Напомним, ранее два пенсионера из Нижнего Тагила — инвалид и ветеран педагогического труда — пожаловались на работу такси. Они заказали подачу такси на утро, но оно не приехало. В результате пара чуть не опоздала в Екатеринбург на плановую операцию.