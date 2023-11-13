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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

Чат-бот по вопросам социальной газификации разработан в Свердловской области

Жители Свердловской области могут подать заявку на газификацию через чат-бот

13 ноября 2023, 13:40
Фото: Midjourney

Чат-бот по вопросам социальной газификации разработан в Свердловской области

Telegram-бот разработан ЦУР Свердловской области совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Как рассказал региональный министр энергетики ЖКХ Николай Смирнов, благодаря боту жители смогут оперативно получать ответы на самые распространенные вопросы по социальной газификации. Бот доступен по ссылке.

Виртуальный помощник подробно расскажет об основных этапах подключения дома к газу, объяснит, куда подать заявку и какие для этого нужны документы, — добавил министр.

Ранее для удобства граждан появилась интерактивная карта, благодаря которой все желающие могут проверить, когда их дома подключат к газу. Также можно подать заявку.

Отмечается, что президентская программа предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных селах.

В программу газификации Свердловской области попали еще 7 тысяч домов
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#Общество#Свердловская область#Документы#Заявка#Газопровод#Николай Смирнов#Дарья Сорокина#Чат-бот
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