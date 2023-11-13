Жители Свердловской области могут подать заявку на газификацию через чат-бот

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Как рассказал региональный министр энергетики ЖКХ Николай Смирнов, благодаря боту жители смогут оперативно получать ответы на самые распространенные вопросы по социальной газификации. Бот доступен по ссылке.
Виртуальный помощник подробно расскажет об основных этапах подключения дома к газу, объяснит, куда подать заявку и какие для этого нужны документы, — добавил министр.
Ранее для удобства граждан появилась интерактивная карта, благодаря которой все желающие могут проверить, когда их дома подключат к газу. Также можно подать заявку.
Отмечается, что президентская программа предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных селах.