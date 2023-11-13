Звездная пара создает шумиху ради рекламы

Альбина Джанабаева может готовить новый альбом, так как она подняла цены на свои выступления, а таролог Наталья Попова уверена, что слухи о финансовых проблемах и скором разводе с Валерием Меладзе являются всего лишь трюком для привлечения внимания к своей персоне.

Альбина Джанабаева, бывшая участница группы «ВИА Гра», повысила стоимость своих выступлений до 2,5 миллиона рублей. Это в три раза больше предыдущей суммы. В социальных сетях поклонники исполнительницы обеспокоены ее долгой отсутствием и слухами о возможных финансовых проблемах из-за предполагаемого развода с Валерием Меладзе. Экстрасенс Наталья Попова предоставила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» некоторую информацию об этой ситуации. Она подтвердила, что звездная пара не собирается разводиться и слухи о финансовых трудностях Джанабаевой не имеют оснований. По словам Поповой, мнение они создали этот трюк ради привлечения внимания к своим персонам. «По картам видно, что общественность начала забывать о них. Для того чтобы получить бесплатную рекламу, Джанабаева и Меладзе решили придумать этот трюк. Это всего лишь игра, чтобы привлечь внимание к своим концертам», — сказала Попова. Таролог также уверена, что Джанабаева не испытывает финансовых трудностей. Она заявила, что возможно скоро выйдет новый альбом или вызывающий сингл о разрыве отношений. В действительности, по словам экстрасенса, они живут хорошо и не собираются менять ничего в своей жизни.