700 учеников эвакуировали из школы в Екатеринбурге во время пожара

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
После этого прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарной безопасности в учреждении.
Возгорание произошло 14 ноября примерно в 11:00 под школьной лестницей. Предварительно известно, что эвакуация прошла успешно, никто не пострадал.
Пламя удалось потушить. Специалисты разбираются в обстоятельствах инцидента. Представителям прокуратуры предстоит узнать, соблюдалась ли безопасность учеников в школе.
По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает региональная прокуратура.