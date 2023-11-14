tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

В школе Екатеринбурга вспыхнул пожар

700 учеников эвакуировали из школы в Екатеринбурге во время пожара

14 ноября 2023, 10:59
Фото: 1MI

В школе Екатеринбурга вспыхнул пожар

В школе 3154, расположенной в Екатеринбурге, произошел пожар. Эвакуировать пришлось 700 учеников и 50 учителей.

После этого прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарной безопасности в учреждении.

Возгорание произошло 14 ноября примерно в 11:00 под школьной лестницей. Предварительно известно, что эвакуация прошла успешно, никто не пострадал.

Пламя удалось потушить. Специалисты разбираются в обстоятельствах инцидента. Представителям прокуратуры предстоит узнать, соблюдалась ли безопасность учеников в школе.

По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает региональная прокуратура.

К корпусу УрФУ в Екатеринбурге приехали пожарные
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое человек погибли и двое пострадали в пожарах в Нижнем Тагиле за неделюПожарных машин около 20 штук: многоэтажка загорелась в ЕкатеринбургеПожар разгорелся в квартире в Каменске-Уральском. Жильцы выходят на улицу
#Происшествия#Проверка#Пожар#Дети#Учителя#Эвакуация#Ученики#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
Вчера, 07:40
Угроза легким и нервам: три вещества превышали норму в воздухе Тагила в октябре
Сегодня, 12:59
Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга
10 ноября, 04:00
Названы страны, откуда чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область
Сегодня, 09:09
«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
Сегодня, 11:53
«Говорю — уходи, он остается»: убитая мать из Екатеринбурга жаловалась на парня дочки
Сегодня, 09:29