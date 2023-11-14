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«Аэрофлот» нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до 90%

«Аэрофлот» нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до 90%

14 ноября 2023, 09:26
Фото: ПАО "Аэрофлот".
«Аэрофлот» продолжает наращивать долю российских продуктов на своих рейсах. В 2021 году в меню пассажирам предлагалось примерно 60% отечественных продуктов питания, сейчас показатель превысил 90%.

Руководство компании заявило, что и в будущем будет предпочитать отечественные продукты и напитки в свете текущей экономической ситуации. Таким образом авиаперевозчик поддерживает политику России по импортозамещению, пишут novostivolgograda.ru.

Большая часть позиций в бортовом меню компании полностью представлена российскими продуктами. В основном это хлебобулочные изделия, молоко, соусы и мясные блюда, морепродукты и рыба.

Что касается сыров, то их доля в меню составляет от 85% до 100%. Если взять вина — примерно 70%. Компания угощает пассажиров в том числе продукцией кубанских виноделов.

«Аэрофлот» остаётся крупнейшей авиакомпанией в России. В прошлом году самолёты «Аэрофлота» перевезли более 40 миллионов пассажиров. Также авиаперевозчик является крупнейшим заказчиком новых российских самолетов. К 2030 году планируется приобретение более 300 лайнеров.

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