«Аэрофлот» нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до 90%

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Руководство компании заявило, что и в будущем будет предпочитать отечественные продукты и напитки в свете текущей экономической ситуации. Таким образом авиаперевозчик поддерживает политику России по импортозамещению, пишут novostivolgograda.ru.
Большая часть позиций в бортовом меню компании полностью представлена российскими продуктами. В основном это хлебобулочные изделия, молоко, соусы и мясные блюда, морепродукты и рыба.
Что касается сыров, то их доля в меню составляет от 85% до 100%. Если взять вина — примерно 70%. Компания угощает пассажиров в том числе продукцией кубанских виноделов.
«Аэрофлот» остаётся крупнейшей авиакомпанией в России. В прошлом году самолёты «Аэрофлота» перевезли более 40 миллионов пассажиров. Также авиаперевозчик является крупнейшим заказчиком новых российских самолетов. К 2030 году планируется приобретение более 300 лайнеров.