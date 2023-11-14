Более 420 млрд рублей составят расходы бюджета Свердловской области в 2024 году

Проект бюджета позволяет решить задачи, которые стоят перед регионом на сегодняшний день. Кроме того, ряд направлений будет корректироваться, в том числе финансовая помощь из федерального бюджета: на этапе формирования бюджета она закладывается существенно ниже, чем будет потом, на протяжении года.