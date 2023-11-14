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Евгений Куйвашев представил план бюджета Свердловской области на 2024 год

Более 420 млрд рублей составят расходы бюджета Свердловской области в 2024 году

14 ноября 2023, 08:48
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев представил план бюджета Свердловской области на 2024 год

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об основных направлениях бюджетной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов. Планируемые расходы составят 423 млрд. рублей с ростом на 13,1%.

Прогноз доходов бюджета Свердловской области на 2024 год составил 407,6 млрд. рублей, что на 15% выше ранее запланированного. Планируемые расходы чуть больше — 423 млрд. рублей. В 2024 году плановый дефицит составит 15,4 млрд. рублей со снижением к 2025 году.

Средняя зарплата по области — 61 тысяча рублей

В 2023 году основные социально-экономические показатели демонстрируют положительную динамику. По итогам 9 месяцев промышленное производство выросло на 12%, обрабатывающий сектор — на 15%. На высоком уровне отмечаются темпы инвестирования. За полгода было привлечено почти 240 миллиардов рублей.

Позитивная экономическая динамика влияет и на рост заработной платы свердловчан — за 8 месяцев она в среднем составила более 61 тысячи рублей. Это на
16% больше по сравнению с прошлым годом. Оплата труда растет и в реальном выражении, — отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
Фото: 1MI

Главная задача — поддержка семей с детьми

За последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось вдвое и составило 68 тысяч. На сегодняшний день порядка 370 тысяч уральских семей охвачены мерами господдержки. В 2024 году объем расходов на социальную защиту и поддержку населения превысит 96 миллиардов рублей.

Наша главная задача: обеспечить поддержку граждан, семей с детьми, всех, кто особенно нуждается в помощи со стороны государства. Чтобы поддержать многодетные семьи, с 2012 года предоставлено почти 100 тысяч сертификатов на областной материнский капитал. В следующем году планируем выдать еще 8 тысяч сертификатов, — заявил Евгений Куйвашев.
Фото: Midjourney

Физкультура и спорт — залог здорового образа жизни

С 2017 года на Среднем Урале появилось более 120 новых ФАПов и общеврачебных практик. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» оснащены 18 центров амбулаторной онкологической помощи, 2 региональных сосудистых центра и 30 первичных сосудистых отделений. В ближайших планах — запуск новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга, а также строительство 8 новых поликлиник в других областных муниципалитетах.

Неотъемлемая составляющая здорового образа жизни — занятия физкультурой и спортом. Более двух миллионов уральцев систематически занимаются спортом — это на 30% больше, чем 6 лет назад. В области построены современные технологичные объекты по водным видам спорта, дзюдо, самбо, гимнастике, теннису, волейболу. Все центры доступны для наших граждан, — рассказал губернатор.
Фото: 1MI

Стопроцентная доступность дошкольного образования

С 2018 года в Свердловской области открыто более 20 новых детских садов. Это помогает сохранять стопроцентную доступность дошкольного образования. В системе общего образования за это время возведено свыше 30 школ. В 2023 году продолжается строительство еще 7 зданий. В Нижнем Тагиле также планируется возведение школы на 1200 мест в микрорайоне «Александровский-1».

Мы серьезно занимаемся капитальным ремонтом образовательных учреждений. Программа реализуется по инициативе Президента России, и наша область — активный ее участник. В 2023 году ведем работы в 23 школьных зданиях, в следующем году планируем начать ремонт еще в 13 объектов образования, — сообщил глава региона.
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Модернизация коммунальной инфраструктуры

В 2024 году за счет специального казначейского кредита продолжится строительство станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Цель — обеспечить качественной питьевой водой более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила.

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В ближайшее время запланирован запуск объектов по обращению с коммунальными отходами. Так, уже в декабре 2023 года завершится строительство современного и технологичного мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.

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По программе догазификации в регионе по итогам этого года газ будет подведен к более чем 30 тысячам домовладений. В целом до конца 2024 года почти 75 тысяч домохозяйств получат техническую возможность для газификации.

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Проект бюджета позволяет решить задачи, которые стоят перед регионом на сегодняшний день. Кроме того, ряд направлений будет корректироваться, в том числе финансовая помощь из федерального бюджета: на этапе формирования бюджета она закладывается существенно ниже, чем будет потом, на протяжении года.

Стабильная экономическая ситуация в Свердловской области позволяет нам прогнозировать рост доходов областного бюджета, а также уверенно планировать расходную часть. Средств в бюджете достаточно как на социальную поддержку жителей региона, так и на бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию социальных объектов, ремонт дорог и многие другие задачи, повышающие качество жизни в регионе, — пояснил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Представители экспертного сообщества: ведущие экономисты региона — члены общественного совета при Министерстве финансов Свердловской области рассмотрели проект областного бюджета на 2024 год. По их мнению, бюджет подготовлен с учетом интересов жителей Свердловской области и позволит решать задачи долгосрочного развития нашего региона.

Две трети бюджетных расходов направлены на социальные цели. Все социальные программы идут в рост: это очень позитивно. Отмечу, все социальные расходы — это уровень жизни жителей Свердловской области. И бюджет в целом направлен на то, чтобы уровень жизни свердловчан рос. Также мы видим очень серьезный рост отчислений дотаций и субсидий — муниципалитетам, — сказал директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, профессор Максим Марамыгин.
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