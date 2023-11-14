Более 420 млрд рублей составят расходы бюджета Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Прогноз доходов бюджета Свердловской области на 2024 год составил 407,6 млрд. рублей, что на 15% выше ранее запланированного. Планируемые расходы чуть больше — 423 млрд. рублей. В 2024 году плановый дефицит составит 15,4 млрд. рублей со снижением к 2025 году.
В 2023 году основные социально-экономические показатели демонстрируют положительную динамику. По итогам 9 месяцев промышленное производство выросло на 12%, обрабатывающий сектор — на 15%. На высоком уровне отмечаются темпы инвестирования. За полгода было привлечено почти 240 миллиардов рублей.
Позитивная экономическая динамика влияет и на рост заработной платы свердловчан — за 8 месяцев она в среднем составила более 61 тысячи рублей. Это на
16% больше по сравнению с прошлым годом. Оплата труда растет и в реальном выражении, — отметил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
За последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось вдвое и составило 68 тысяч. На сегодняшний день порядка 370 тысяч уральских семей охвачены мерами господдержки. В 2024 году объем расходов на социальную защиту и поддержку населения превысит 96 миллиардов рублей.
Наша главная задача: обеспечить поддержку граждан, семей с детьми, всех, кто особенно нуждается в помощи со стороны государства. Чтобы поддержать многодетные семьи, с 2012 года предоставлено почти 100 тысяч сертификатов на областной материнский капитал. В следующем году планируем выдать еще 8 тысяч сертификатов, — заявил Евгений Куйвашев.
С 2017 года на Среднем Урале появилось более 120 новых ФАПов и общеврачебных практик. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» оснащены 18 центров амбулаторной онкологической помощи, 2 региональных сосудистых центра и 30 первичных сосудистых отделений. В ближайших планах — запуск новой поликлиники в Академическом районе Екатеринбурга, а также строительство 8 новых поликлиник в других областных муниципалитетах.
Неотъемлемая составляющая здорового образа жизни — занятия физкультурой и спортом. Более двух миллионов уральцев систематически занимаются спортом — это на 30% больше, чем 6 лет назад. В области построены современные технологичные объекты по водным видам спорта, дзюдо, самбо, гимнастике, теннису, волейболу. Все центры доступны для наших граждан, — рассказал губернатор.
С 2018 года в Свердловской области открыто более 20 новых детских садов. Это помогает сохранять стопроцентную доступность дошкольного образования. В системе общего образования за это время возведено свыше 30 школ. В 2023 году продолжается строительство еще 7 зданий. В Нижнем Тагиле также планируется возведение школы на 1200 мест в микрорайоне «Александровский-1».
Мы серьезно занимаемся капитальным ремонтом образовательных учреждений. Программа реализуется по инициативе Президента России, и наша область — активный ее участник. В 2023 году ведем работы в 23 школьных зданиях, в следующем году планируем начать ремонт еще в 13 объектов образования, — сообщил глава региона.
В 2024 году за счет специального казначейского кредита продолжится строительство станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Цель — обеспечить качественной питьевой водой более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила.
В ближайшее время запланирован запуск объектов по обращению с коммунальными отходами. Так, уже в декабре 2023 года завершится строительство современного и технологичного мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле.
По программе догазификации в регионе по итогам этого года газ будет подведен к более чем 30 тысячам домовладений. В целом до конца 2024 года почти 75 тысяч домохозяйств получат техническую возможность для газификации.
Проект бюджета позволяет решить задачи, которые стоят перед регионом на сегодняшний день. Кроме того, ряд направлений будет корректироваться, в том числе финансовая помощь из федерального бюджета: на этапе формирования бюджета она закладывается существенно ниже, чем будет потом, на протяжении года.
Стабильная экономическая ситуация в Свердловской области позволяет нам прогнозировать рост доходов областного бюджета, а также уверенно планировать расходную часть. Средств в бюджете достаточно как на социальную поддержку жителей региона, так и на бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию социальных объектов, ремонт дорог и многие другие задачи, повышающие качество жизни в регионе, — пояснил министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Представители экспертного сообщества: ведущие экономисты региона — члены общественного совета при Министерстве финансов Свердловской области рассмотрели проект областного бюджета на 2024 год. По их мнению, бюджет подготовлен с учетом интересов жителей Свердловской области и позволит решать задачи долгосрочного развития нашего региона.
Две трети бюджетных расходов направлены на социальные цели. Все социальные программы идут в рост: это очень позитивно. Отмечу, все социальные расходы — это уровень жизни жителей Свердловской области. И бюджет в целом направлен на то, чтобы уровень жизни свердловчан рос. Также мы видим очень серьезный рост отчислений дотаций и субсидий — муниципалитетам, — сказал директор института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, профессор Максим Марамыгин.