Эксперт: чего ждать от нового альбома Пугачевой?

Ступников поделился своими мыслями о возможном содержании новых песен певицы. Он отметил, что несмотря на то, что Пугачева уже не находится в своей лучшей форме, это не значит, что ее идеи в песнях будут недостоверными. Он считает, что Пугачева скорее всего не будет затрагивать политические темы в своих новых песнях, так как это не ее специализация. Однако, если она все же решится на такой шаг, то это будет вызывать критику.