Эксперт: чего ждать от нового альбома Пугачевой?

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Музыкальный аналитик Ступников высказал свое мнение по поводу нового альбома Аллы Пугачевой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По информации различных источников, Алла Пугачева записала мини-альбом в России. Есть предположения, что она воспользовалась услугами студии «Салам», где ранее работала над своими пластинками.
Ступников поделился своими мыслями о возможном содержании новых песен певицы. Он отметил, что несмотря на то, что Пугачева уже не находится в своей лучшей форме, это не значит, что ее идеи в песнях будут недостоверными. Он считает, что Пугачева скорее всего не будет затрагивать политические темы в своих новых песнях, так как это не ее специализация. Однако, если она все же решится на такой шаг, то это будет вызывать критику.
Однако, эксперт отметил, что уже не стоит ожидать чего-то особенного или уникального от Аллы Пугачевой. Объявление о новом альбоме уже не удивляет Ступникова, так как последние 20 лет она потеряла свой прежний звучный стиль и скатилась в пошлость. Ее песни этого периода уже стали неприемлемыми для прослушивания. Кроме того, у нее возникли проблемы с голосом, что, по информации Ступникова, привело к завершению ее сценической карьеры.