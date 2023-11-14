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Updated Сегодня, 11:17

В Свердловской области отменят льготную ипотеку

Готовиться к отмене льготной ипотеки призвал свердловский вице-спикер Чернецкий

14 ноября 2023, 11:15
Фото: 1MI

В Свердловской области отменят льготную ипотеку

Готовиться к отмене льготной ипотеки призвал первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. В качестве ее замены он предложил строить жилье специально для аренды.

Льготную ипотеку, по словам Чернецкого, было решено свернуть. Причиной стала высокая ключевая ставка в размере 14%.

Это больно ударит по Свердловской области. Предлагаю создать рабочую группу по развитую арендного строительства — это единственный выход для застройщиков в нынешних условиях, — сказал Чернецкий.

Глава региона Евгений Куйвашев согласен, что строительная отрасль при текущей ключевой ставке не сможет нормально развиваться. Поэтому создание рабочей группы он поддержал.

Напомним, ранее специалистами было проведено исследование, которое показало, что большинство покупателей квартир в новостройках Екатеринбурга, берут ипотеку на максимальный срок. Он составляет 30 лет.

#Экономика#Свердловская область#Аркадий Чернецкий#Евгений Куйвашев#Программа#Ипотека#Льготы#Ирина Кирилова
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