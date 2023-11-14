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Мать убитой в Екатеринбурге школьницы жаловалась на него соседям

«Говорю — уходи, он остается»: убитая мать из Екатеринбурга жаловалась на парня дочки

14 ноября 2023, 09:29
Фото: 1MI

Мать убитой в Екатеринбурге школьницы жаловалась на него соседям

Мама ученицы 8 класса, которая была зарезана своим молодым человеком в Екатеринбурге, ранее жаловалась на подростка соседям. Она часто просила молодого человека уйти, однако он все равно оставался с ночевкой.

Закончилась эта история тем, что 16-летний школьник зарезал и свою 14-летнюю девушку, и ее 62-летнюю маму.

Часть соседей отзывается об их семье положительно, но есть те, кто девочку не очень любил, потому что она любила сидеть с друзьями в подъезде и оставлять там непристойные рисунки, пишет «Урал Мэш».

По словам соседей, предполагаемый убийца жил с семьей в одном доме. У убитой есть две взрослых сестры, одна из них — директор частной клиники для тяжелобольных детей.

Врачом была и их мама, 62-летняя Татьяна. Она специализировалась на биоакустической коррекции.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело. Молодой человек задержан, его опрашивают следователи. Известно, что после содеянного он пошел гулять с другом.

Школьник из Екатеринбурга зарезал подругу и ее мать. После этого он пошел гулять
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#Убийство#Нож#Криминал#Семья#Соседи#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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