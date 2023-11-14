«Говорю — уходи, он остается»: убитая мать из Екатеринбурга жаловалась на парня дочки

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Закончилась эта история тем, что 16-летний школьник зарезал и свою 14-летнюю девушку, и ее 62-летнюю маму.
Часть соседей отзывается об их семье положительно, но есть те, кто девочку не очень любил, потому что она любила сидеть с друзьями в подъезде и оставлять там непристойные рисунки, пишет «Урал Мэш».
По словам соседей, предполагаемый убийца жил с семьей в одном доме. У убитой есть две взрослых сестры, одна из них — директор частной клиники для тяжелобольных детей.
Врачом была и их мама, 62-летняя Татьяна. Она специализировалась на биоакустической коррекции.
Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело. Молодой человек задержан, его опрашивают следователи. Известно, что после содеянного он пошел гулять с другом.