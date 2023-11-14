Губернатор МО Воробьев вручил медали «За храбрость» бойцам отряда БАРС

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку, — сказал Андрей Воробьев, обращаясь к бойцам отряда. — Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров. Знаю, что многие из ребят, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы, чтобы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас».
Как пишет riamo.ru, среди присутствующих был доброволец с позывным Берет. Он осуществлял командование отделением артразведки и принимал активное участие в боевых действиях. В одном из боев попал под минометный огонь и получил ранение. Еще один герой, с позывным Бабай. В качестве добровольца он отправился в СВО в апреле 2022 года. Совместно с товарищами он взял около десяти «опорников» противника. Получил ранение. Сейчас он в отпуске, но совсем скоро отправится к обратно.
Вместе с бойцами на церемонию награждения приехали их жены, дети и родители. После церемонии награждения Андрей Воробьев побеседовал с героями и их родственниками.
На награждении присутствовала сотрудница фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Бойцы решили ее пригласить, поскольку многим из них она помогла лично.
Каждый из героев поблагодарил руководство фонда «Защитники Отечества», подмосковных волонтеров, а также медиков.
Губернатор Подмосковья отметил, что в центре «Ясенки» под Подольском существует восемь восстановительных программ для участников СВО. Здесь работает отделение лечебной физкультуры, физиотерапия, проводится массаж. Программа реабилитации рассчитана на 3 недели и является бесплатной.