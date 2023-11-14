«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Вечером в 18:00 часов 31 октября машинист был на смене. Ему предстояло произвести маневры на железнодорожной станции, находящейся на территории завода ЕВРАЗ НТМК. Однако из-за человеческого фактора привычное для работника с 30-летним опытом действие обернулось трагедией. О случившемся рассказал один из железнодорожников, работающих на УЖДТ НТМК, знакомый с ситуацией.
Говорят, помощник не накинул тормоза на вагоны, там был большой уклон, и его с уклона понесло, не смог удержать локомотив. Воздух не подали, вагоны были не тормозные. В это время с одной станции на другую отправлялся поезд РЖД, произошло столкновение. Халатность, машинист на него понадеялся, а тот поспешил. Есть несостыковки на станции, взаимосвязи между дежурными не было: одна не посмотрела, второй не убедился и третья отправила поезд маневры делать. И вот — так получилось, — рассказал редакции TagilCity.ru работник управления железнодорожного транспорта Сергей.
Машинист, о котором идет речь, — единственный, кто пострадал в этой аварии. Он получил травму головы и сотрясение головного мозга. Также у него повреждено плечо. Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении.
Еще одна весомая причина аварии, как уверен собеседник редакции, — изношенность состава парка. Так, большая часть локомотивов списаны, но продолжают работать.
Два вагона и локомотив под списание, один тепловоз уже списанный в 2021 году, в апреле на нем делали ремонт, но у него нет техпаспорта. У нас 90% локомотивов парка уже списаны. Это жадность наших руководителей, — кратко описал проблемы на УЖДТ сотрудник в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
В 2021 году TagilCity.ru писал о том, что машинисты, работающие на территории ЕВРАЗ НТМК, жаловались на неисправные локомотивы. По их мнению, состояние парка уже тогда было плачевным. Они адресовали письмо Денису Новоженову, вице-президенту ЕВРАЗа, руководителю дивизиона «Урал». Они рассказали о случаях аварийного выхода транспорта из строя, о неисправной масляной системе в вагонах, из-за чего вещество в больших количествах попадает в землю. Машинисты не хотели работать «на металлоломе», о чем подробно рассказали нынешнему почетному гражданину Нижнего Тагила Денису Новоженову. Также сотрудники в том письме жаловались на режим труда и отдыха. Они рассказали вице-президенту, что выходят на смену в свои выходные по шесть-семь раз в месяц, а также на необоснованное уменьшение премии, или «тринадцатой зарплаты» из-за невыполнения показателей по экономии топлива, написано в документе. Помимо этого, железнодорожники сообщали, что техническое обслуживание тепловозов проводить невозможно, так как смотровая яма полностью залита водой с сентября 2020 года.
В истинных причинах произошедшего предстоит разобраться на заводе. TagilCity.ru запросил комментарий на ЕВРАЗ НТМК, информацию уже взяли в работу. По мнению собеседника редакции, на машиниста оказывается давление.
Давят на него. То, что не писал, они пишут, хотят тот нигде не расписывался. Но они уже чуть ли не акты пишут, что он виновен. Локомотив хотят на него списать, я не знаю, как это может быть. Он списанный, у него срок службы в 2021 году кончился. Это незаконно. Приезжают ко нему, устраивают допросы с пристрастием в машине, — рассказал редакции TagilCity.ru машинист.
Сотрудник УЖДТ НТМК рассказал, что машинист проработал в управлении уже 30 лет, 20 из которых на станции «Прокатная». За годы работы, вспоминает собеседник TagilCIty.ru, это на его памяти самое крупное происшествие, связанное с составом.
О том, какой ущерб был нанесен составу РЖД, неизвестно, поскольку в пресс-службе Свердловской железной дороги отказались комментировать инциденты, происходящие на подъездных путях собственников (не на путях общего пользования, т. е. не РЖД).