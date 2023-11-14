«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД

В 2021 году TagilCity.ru писал о том, что машинисты, работающие на территории ЕВРАЗ НТМК, жаловались на неисправные локомотивы. По их мнению, состояние парка уже тогда было плачевным. Они адресовали письмо Денису Новоженову, вице-президенту ЕВРАЗа, руководителю дивизиона «Урал». Они рассказали о случаях аварийного выхода транспорта из строя, о неисправной масляной системе в вагонах, из-за чего вещество в больших количествах попадает в землю. Машинисты не хотели работать «на металлоломе», о чем подробно рассказали нынешнему почетному гражданину Нижнего Тагила Денису Новоженову. Также сотрудники в том письме жаловались на режим труда и отдыха. Они рассказали вице-президенту, что выходят на смену в свои выходные по шесть-семь раз в месяц, а также на необоснованное уменьшение премии, или «тринадцатой зарплаты» из-за невыполнения показателей по экономии топлива, написано в документе. Помимо этого, железнодорожники сообщали, что техническое обслуживание тепловозов проводить невозможно, так как смотровая яма полностью залита водой с сентября 2020 года.