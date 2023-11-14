Хотела спастись: женщина в Карпинске выпрыгнула из окна после издевательств над ней

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Нападавшие под благовидным предлогом заманили домой жертву. Когда она пришла к ним в квартиру, женщины на нее набросились и стали избивать. Известно, что издевательства продолжались почти час, после чего стали угрожать ей ножом, пишет Е1.
По словам родственника пострадавшей свердловчанки, от них ранее уже были угрозы. Во время побоев женщина успела написать своему сыну, а затем выпрыгнула из окна и около получаса лежала на снегу. Прохожие вызвали ей скорую, и потерпевшую увезли в больницу.
Как оказалось, у горожанки сотрясение мозга, переломы локтей, стопы и бедра. В ближайшее время ей должны сделать операцию.
Напомним, в Челябинской области двое девушке похитили женщину, избили ее, а затем заставили ее рыть себе могилу. Затем нападавшие бросили жертву в лесу и уехали. Потерпевшая сумела попросить помощи, выйдя на трассу. Также она обратилась в полицию.