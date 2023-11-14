Хотела спастись: женщина в Карпинске выпрыгнула из окна после издевательств над ней

По словам родственника пострадавшей свердловчанки, от них ранее уже были угрозы. Во время побоев женщина успела написать своему сыну, а затем выпрыгнула из окна и около получаса лежала на снегу. Прохожие вызвали ей скорую, и потерпевшую увезли в больницу.