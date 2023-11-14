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У корпуса УрФУ в Екатеринбурге стоит пожарная машина

К корпусу УрФУ в Екатеринбурге приехали пожарные

14 ноября 2023, 04:55
Фото: 1MI

У корпуса УрФУ в Екатеринбурге стоит пожарная машина

В Екатеринбурге в экстренную службу сообщили о пожаре в здании радиофака УрФУ. Инцидент случился утром 14 ноября 2023 года.

К зданию университета приехали пожарные. На всех этажах учреждения провели проверку. Признаков возгорания обнаружено не было, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

К месту инцидента приехали 35 человек с 12 единиц спецтехники. В университете рассказали, что поскольку тревога оказалась ложной, занятия пройдут согласно расписанию.

Напомним, 12 ноября 2023 года в Екатеринбурге вспыхнул пожар в квартире многоэтажки. Охранник, заметив дым, вызвал пожарных и скорую. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

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