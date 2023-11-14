К корпусу УрФУ в Екатеринбурге приехали пожарные

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:55
К зданию университета приехали пожарные. На всех этажах учреждения провели проверку. Признаков возгорания обнаружено не было, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
К месту инцидента приехали 35 человек с 12 единиц спецтехники. В университете рассказали, что поскольку тревога оказалась ложной, занятия пройдут согласно расписанию.
Напомним, 12 ноября 2023 года в Екатеринбурге вспыхнул пожар в квартире многоэтажки. Охранник, заметив дым, вызвал пожарных и скорую. Возгорание удалось быстро ликвидировать.