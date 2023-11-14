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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

МВД Финляндии готовит предложение по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией

МВД Финляндии готовит предложение по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией

14 ноября 2023, 11:29
Фото: 1MI
Действующее законодательство Финляндии позволяет принять подобные меры.

В МВД Финляндии рассматривают возможность закрытия пунктов пересечения границы с Россией в связи с большим числом беженцев, прибывающих из стран, таких как Сомали, Йемен и Сирия. Глава ведомства, Мари Рантанен, сообщила об этом на брифинге, пишет ridus.ru.

На прошлой неделе в Финляндию прибыло 71 мигрант из России. Ранее было объявлено о начале строительства ограждения на границе Финляндии и России в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск. В течение нескольких лет планируется построить забор протяженностью около 200 километров для предотвращения нелегального пересечения границы.

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