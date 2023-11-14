МВД Финляндии готовит предложение по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией

На прошлой неделе в Финляндию прибыло 71 мигрант из России. Ранее было объявлено о начале строительства ограждения на границе Финляндии и России в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск. В течение нескольких лет планируется построить забор протяженностью около 200 километров для предотвращения нелегального пересечения границы.