Названы страны, откуда чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область

По результатам всего 2022 года подано 20 подобных деклараций. В прошлом году в Россию в основном переезжали жить из Германии, Украины, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана. В этом году переезжали часто из Германии, а также Франции, Чехии, Польши, Италии, Латвии, Эстонии и Грузии.