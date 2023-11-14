Названы страны, откуда чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По результатам всего 2022 года подано 20 подобных деклараций. В прошлом году в Россию в основном переезжали жить из Германии, Украины, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана. В этом году переезжали часто из Германии, а также Франции, Чехии, Польши, Италии, Латвии, Эстонии и Грузии.
Таможенные платежи не уплачиваются только, если граждане ввозят бывшие в употреблении товары для личного пользования, а также одно транспортное средство на семью не позднее 18 месяцев с момента выдачи документа, подтверждающего переселение, — рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
В основном документом, представленным переселенцами для получения освобождения от уплаты таможенных пошлин, был паспорт России, отмечает пресс-служба Уральского таможенного управления.