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Поток мигрантов в два раза увеличился в Свердловской области

Названы страны, откуда чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область

14 ноября 2023, 09:09
Фото: Midjourney

Поток мигрантов в два раза увеличился в Свердловской области

В Свердловской области по сравнению с прошлым годом вдвое увеличилось число мигрантов. За 9 месяцев 2023 года инспекторы оформили 47 пассажирских таможенных деклараций на перевозимые домашние вещи и машины.

По результатам всего 2022 года подано 20 подобных деклараций. В прошлом году в Россию в основном переезжали жить из Германии, Украины, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана. В этом году переезжали часто из Германии, а также Франции, Чехии, Польши, Италии, Латвии, Эстонии и Грузии.

Таможенные платежи не уплачиваются только, если граждане ввозят бывшие в употреблении товары для личного пользования, а также одно транспортное средство на семью не позднее 18 месяцев с момента выдачи документа, подтверждающего переселение, — рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В основном документом, представленным переселенцами для получения освобождения от уплаты таможенных пошлин, был паспорт России, отмечает пресс-служба Уральского таможенного управления.

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#Свердловская область#Мигранты#Переезд#Переселение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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