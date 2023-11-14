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Вернувшийся с СВО боец призван на срочную службу в Свердловской области

«По закону прав». На Урале боец после возвращения с СВО станет «срочником»

14 ноября 2023, 06:45
Фото: 1MI

Вернувшийся с СВО боец призван на срочную службу в Свердловской области

Депутат госдумы Максим Иванов рассказал о добровольце, который был на СВО, а потом его призвали на срочную службу.

По словам Иванова, через некоторое время после того, как мужчина вернулся из зоны СВО, в военкомате ему сообщили о том, что нужно пройти год срочной службы в армии. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

При этом, как оказалось, сотрудники военкомата, призывающие на срочку после возвращения из мест военных действий, действуют в соответствии с законом. По мнению Иванова, данное правило логично и оправдано с гражданской, юридической и практической точки зрения.

Напомним, в Свердловской области в рамках осеннего призыва на срочную службу планируется призвать более трех тысяч жителей региона.

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