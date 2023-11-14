«По закону прав». На Урале боец после возвращения с СВО станет «срочником»

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По словам Иванова, через некоторое время после того, как мужчина вернулся из зоны СВО, в военкомате ему сообщили о том, что нужно пройти год срочной службы в армии. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.
При этом, как оказалось, сотрудники военкомата, призывающие на срочку после возвращения из мест военных действий, действуют в соответствии с законом. По мнению Иванова, данное правило логично и оправдано с гражданской, юридической и практической точки зрения.
Напомним, в Свердловской области в рамках осеннего призыва на срочную службу планируется призвать более трех тысяч жителей региона.