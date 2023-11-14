После смерти челябинского срочника в Елани возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
О начале расследования сотрудниками ведомства рассказала Ура.ру омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
В военную часть собираются отправиться родственники погибшего молодого человека, а также представитель Союза солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева, рассказал дедушка Артема.
Также, как рассказала Лебедева, о возможных итогах предстоящей поездки в часть говорить еще рано, так как окончательной договоренности с частью еще нет.
Напомним, юношу из Челябинской области нашли мертвым 4 ноября 2023 года. Официально сообщается, что Артем совершил самоубийство, однако его родственники в эту версию не верят.