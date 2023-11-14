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В военной части Елани возбуждено уголовное дело после смерти срочника

После смерти челябинского срочника в Елани возбудили уголовное дело

14 ноября 2023, 06:11
Фото: 1MI

В военной части Елани возбуждено уголовное дело после смерти срочника

В военно-следственном отделе СК в Елани возбудили уголовное дело после того, как был обнаружен мертвым солдат-срочник Артем Булатов.

О начале расследования сотрудниками ведомства рассказала Ура.ру омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В военную часть собираются отправиться родственники погибшего молодого человека, а также представитель Союза солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева, рассказал дедушка Артема.

Также, как рассказала Лебедева, о возможных итогах предстоящей поездки в часть говорить еще рано, так как окончательной договоренности с частью еще нет.

Напомним, юношу из Челябинской области нашли мертвым 4 ноября 2023 года. Официально сообщается, что Артем совершил самоубийство, однако его родственники в эту версию не верят.

Срочник погиб в Свердловской области при загадочных обстоятельствах
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