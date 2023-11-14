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Театральный фестиваль «Золотая маска» стартовал в Нижнем Тагиле

«Практически вся Россия побывала здесь»: в Нижний Тагил приехала «Золотая маска»

14 ноября 2023, 14:13
Фото: tagilcity.ru

Театральный фестиваль «Золотая маска» стартовал в Нижнем Тагиле

Фестиваль «Золотая маска» в Нижнем Тагиле — часть масштабной программы с гастролями в городах России. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Свердловской области и проходит в Нижнетагильском драматическом театре уже во второй раз.

«Золотая маска» — масштабная ежегодная программа, благодаря которой множество зрителей по всей России получают шанс увидеть современный театр и его главные действующие лица. Первый проект программы был реализован в 2000 году. На сегодняшний день уже более 170 фестивалей прошло под эгидой «Золотой маски», которая выполняет миссию объединения культурного пространства и делает театр доступным для каждого жителя страны.

Нужно сказать, что время и программа «Золотой маски» в России — это ведущий институт в театральном деле нашей страны. За последние два года у жителей Нижнего Тагила появилась уникальная возможность познакомиться с двумя десятками российских театров. Уже практически вся Россия побывала здесь. Благодарю фестиваль за его благородную миссию. Мы подтверждаем делами доступность культуры и искусства для каждого из нас, — отметил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.
Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.
Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Фестиваль в Нижнем Тагиле открылся спектаклем «Дорогой мистер Смит» Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта». Режиссером мюзикла является трехкратный обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти. В основе спектакля — британский роман рубежа веков, где сентиментальная история сироты и ее чудесного благополучия помещена в пространство ярких и быстроменяющихся видеопроекций. Редакции TagilCity.ru удалось побывать на репетиции этой постановки.

репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.
репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.
репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.
репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.
репетиция мюзикла «Дорогой мистер Смит» в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

23 ноября вниманию тагильчан будет представлена комедия А. Островского «Волки и овцы» в постановке Петра Фоменко.

Конечно же, мы приезжаем не только в крупные города России. Так, Нижний Тагил — это двенадцатый город в нашем нынешнем театральной маршруте, и это очень приятно завершать здесь нашу программу в 2023 году, — рассказала руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская.

В рамках мероприятия Наталья Яневская вручила организаторам «Золотой маски» дипломы участника.

Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.
Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.
Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.
Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.
Руководитель региональной программы «Золотая маска» Наталья Яневская на фестивале «Золотая маска» в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области, помимо театральных, реализуется множество культурных мероприятий. Так, например, жители малых городов региона знакомятся с органной музыкой в рамках уникального проекта Свердловской филармонии. Открываются модельные библиотеки, модернизируются здания муниципальных культурных учреждений — театры и библиотеки. Проводятся музыкальные фестивали, киномарафоны и многое другое.

По данным министерства культуры Свердловской области, общий бюджет мероприятий национального проекта «Культура» на Среднем Урале с 2019 года до 2024 год составит 1,7 млрд рублей. Из них 603,6 млн рублей — из федерального бюджета, 303,7 млн рублей — из регионального, 164,7 млн рублей — из муниципальных.

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Напомним, совсем недавно жительница Нижнего Тагила — руководитель научно-методического центра Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Альфия Фахретдинова — была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ». А 4 ноября в городских музеях и библиотеках прошла Всероссийская акция «Ночь искусств-2023».

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