«Практически вся Россия побывала здесь»: в Нижний Тагил приехала «Золотая маска»

«Золотая маска» — масштабная ежегодная программа, благодаря которой множество зрителей по всей России получают шанс увидеть современный театр и его главные действующие лица. Первый проект программы был реализован в 2000 году. На сегодняшний день уже более 170 фестивалей прошло под эгидой «Золотой маски», которая выполняет миссию объединения культурного пространства и делает театр доступным для каждого жителя страны.