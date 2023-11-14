tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

Рецидивист украл из зоомагазина корм для собак в Екатеринбург

Рецидивист задержан за кражу корма для собак в Екатеринбурге

14 ноября 2023, 03:17
Фото: 1MI

Рецидивист украл из зоомагазина корм для собак в Екатеринбург

В Екатеринбурге задержали мужчину, который совершил кражу собачьего корма летом 2023 года.

Мужчина шел мимо зоомагазина и решил заглянуть внутрь, так как дверь была открыта. Из торговой точки екатеринбуржец украл самый большой мешок с кормом для собак и ушел, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.

После этого мужчина продал украденное. Во время задержания выяснилось, что домашних питомцев у него нет, а он ранее уже был судим за кражу. В отношении горожанина возбудили уголовное дело.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге мужчина, пришедший в магазин, украл оттуда несколько женских станков для бритья, а также бальзам для кожи. Сумма нанесенного ущерба составляет 10 тысяч рублей. Сотрудники магазина обратились в полицию.

Мужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам
Узнать подробнее
Читайте также:
Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской картыВ Екатеринбурге отправлен в СИЗО мужчина, который хотел сжечь женщинуМужчину в Екатеринбурге будут судить за кражу более 7 миллионов из сейфа
#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Зоомагазин#Криминал#Кража#Задержание#Преступление#ЧП#Рецидивист#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Корм
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: нарушение ЕВРАЗ НТМК и вырубка старых деревьев
Вчера, 06:40
Топ самых влиятельных силовиков Екатеринбурга
10 ноября, 04:00
Чем занимается убивший жену-тагильчанку Лошагин после выхода из колонии
Вчера, 07:40
Патриархат влиятельных персон в Екатеринбурге: почему в ТОП-100 только 9 женщин?
10 ноября, 04:15
Асфальт укладывают на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:02
Жители Нижнего Тагила могут пожаловаться на плохую работу такси
Вчера, 08:24