Рецидивист задержан за кражу корма для собак в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Мужчина шел мимо зоомагазина и решил заглянуть внутрь, так как дверь была открыта. Из торговой точки екатеринбуржец украл самый большой мешок с кормом для собак и ушел, рассказали в пресс-службе полиции по Екатеринбургу.
После этого мужчина продал украденное. Во время задержания выяснилось, что домашних питомцев у него нет, а он ранее уже был судим за кражу. В отношении горожанина возбудили уголовное дело.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге мужчина, пришедший в магазин, украл оттуда несколько женских станков для бритья, а также бальзам для кожи. Сумма нанесенного ущерба составляет 10 тысяч рублей. Сотрудники магазина обратились в полицию.